Подготовка к ядерной аварии: Украина закупила у Израиля препарат против лучевой болезни

Украина заключила соглашение с израильской компанией Pluri о поставках препарата PLX-R18 — клеточной терапии на основе плаценты, предназначенной для лечения лучевой болезни. Компания, специализирующаяся на клеточных технологиях, объявила о партнерстве с украинским банком пуповинной крови Hemafund.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Издание отмечает, что сделка может принести более 100 миллионов долларов для обеих сторон.

Компания Pluri, базирующаяся в Хайфе, использует технологию 3D-расширения стволовых клеток из плаценты, полученной после кесаревых сечений. Ее продукт PLX-R18 предназначен для лечения острого гемопоэтического лучевого синдрома (H-ARS) — состояния, при котором высокие дозы радиации уничтожают костный мозг и систему кроветворения человека.

По условиям соглашения, будет произведен начальный объем в 12 000 доз, которых хватит для лечения около 6 000 человек. Храниться они будут в Украине.

Pluri отмечает, что ее терапия — единственная в мире, которая использует плацентарные клетки для борьбы с последствиями радиации. В случае необходимости помощи тысячам пострадавших такое клеточное лечение можно быстро масштабировать.

"Наши криохранилища и логистическая сеть позволяют нам поддерживать внедрение PLX-R18 как потенциально важного инструмента для обеспечения готовности к радиационной чрезвычайной ситуации в Украине. Хотя мы надеемся, что такие методы лечения останутся мерами предосторожности, наша цель — быть готовыми к распространению этой потенциальной терапии в случае чрезвычайной ситуации", — сказал основатель Hemafund Ярослав Иссаков.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал ночью 14 февраля в объект "Укрытие", который защищает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). Впоследствии стало известно, что взрыв повредил внешний слой щита, теперь конструкции угрожает коррозия.