Підготовка до ядерної аварії: Україна закупила у Ізраїля препарат проти променевої хвороби

Україна уклала угоду з ізраїльською компанією Pluri щодо постачання препарату PLX-R18 — клітинної терапії на основі плаценти, призначеної для лікування променевої хвороби. Компанія, що спеціалізується на клітинних технологіях, оголосила про партнерство з українським банком пуповинної крові Hemafund.

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Про це повідомляє The Times of Israel. Видання зазначає, що угода може принести понад 100 мільйонів доларів для обох сторін.

Компанія Pluri, що базується в Хайфі, використовує технологію 3D-розширення стовбурових клітин з плаценти, отриманої після кесаревих розтинів. Її продукт PLX-R18 призначений для лікування гострого гемопоетичного променевого синдрому (H-ARS) — стану, при якому високі дози радіації знищують кістковий мозок та систему кровотворення людини.

За умовами угоди, буде вироблено початковий обсяг у 12 000 доз, яких вистачить для лікування близько 6 000 осіб. Зберігатимуться вони в Україні.

Pluri наголошує, що її терапія — єдина у світі, яка використовує плацентарні клітини для боротьби з наслідками радіації. В разі необхідності допомоги тисячам постраждалих таке клітинне лікування можна швидко масштабувати.

"Наші кріосховища та логістична мережа дозволяють нам підтримувати впровадження PLX-R18 як потенційно важливого інструменту для забезпечення готовності до радіаційної надзвичайної ситуації в Україні. Хоча ми сподіваємося, що такі методи лікування залишаться запобіжними засобами, наша мета — бути готовими до поширення цієї потенційної терапії у разі надзвичайної ситуації", — — сказав засновник Hemafund Ярослав Іссаков.

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив уночі 14 лютого в об'єкт "Укриття", який захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Згодом стало відомо, що вибух пошкодив зовнішній шар щита, тепер конструкції загрожує корозія.