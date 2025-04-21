Мэр американского города хочет избавиться от бездомных с помощью наркотиков: подробности

Мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Пэррис поделился планами выделять в необходимом количестве наркотические средства местным бездомным, чтобы таким образом закрыть вопрос с бродягами.

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Об этом пишет издание New York Post.

"Я хочу дать им бесплатный фентанил… Я имею в виду, это то, что я хочу сделать. Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят", — заявил мэр на заседании городского совета 25 февраля, отвечая на жалобу жительницы по поводу решения проблемы бездомности в округе.

В свою очередь потрясенная женщина сказала республиканцу, что его заявление не было "добрым".

Позже политик заявил телеканалу FOX LA, что на самом деле он имел в виду бездомных преступников, которые "отказываются" принимать помощь.

"Я очень ясно дал понять, что говорю о преступных элементах, выпущенных из тюрем, которые теперь составляют 40–45% так называемого бездомного населения. Они ответственны за большинство наших ограблений, большинство наших изнасилований и по крайней мере половину наших убийств", — заявил Пэррис, однако не предоставив никаких данных в поддержку своих заявлений.

Пэррис добавил, что, по его словам, фентанил настолько легко достать на улицах, что даже бесплатная его раздача городскими властями все равно не имела бы никакого значения для ситуации с преступностью.

Он похвастался, что Ланкастер, по его словам, предлагает больше "инновационных" решений для бездомных, чем любой другой город в США, и призвал к "федеральной чистке".

"Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку", — сказал Пэррис, признав "жесткость" данного метода, в то же время подчеркнув, что в его обязанности входит защита населения.

Отметим, что население города, расположенного в пустыне Мохаве на севере округа Лос-Анджелес, составляет около 175 000 человек. По данным Управления по подсчету бездомных в Большом Лос-Анджелесе, куда входит и город Ланкастер с прилегающими районам, в 2024 году число бездомных составило 6672 человека, что на 1989 человек больше, чем в 2023 году.

Как утверждает газета los Angeles Times, в 2021 году Американский союз защиты гражданских свобод Южной Калифорнии опубликовал отчет, в котором сообщалось о широко распространенном насилии над бездомными в Ланкастере. Утверждалось, что городские депутаты и сотрудники правоохранительных органов сносят бульдозерами лагеря бездомных, приказывая им переехать. После этих обвинений Пэррис сказал, он не собирается просто позволять людям жить, где они хотят и вымогать деньги у американцев, которые "ходят по магазинам".

Рекс Пэррис является мэром города с 2008 года. Срок его полномочий истекает в апреле 2028 года.

Напомним, Дональд Трамп считает, что в том, что фентанил и нелегальные иммигранты попадают в США, виноваты власти Канады и Мексики.

Также, как стало известно, Трамп может разрешить армии нанести удар по картелям на территории Мексики. Список потенциальных целей, скорее всего, будет включать оперативников наркобаронов, их транспортные средства, склады и т.п.