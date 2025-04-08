Беспрецедентный масштаб: Трамп готов ударить дронами по мексиканским наркокартелям, — NBC News

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может разрешить удар беспилотниками по тайникам наркобаронов, расположенных по ту сторону американской границы — на территории Мексики. На сегодня продолжаются переговоры между военными и разведчиками США и Мексики. При этом не ясно, будет ли предупреждено мексиканское правительство перед началом атаки, рассказал телеканал NBC News.

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О деталях решения Трампа и о применении дронов на южной границе США говорится в статье, которая 8 апреля появилась на портале американского медиа.

Журналисты получили информацию об атаке дронов по наркокартелям от неназванных источников. Источники — шестеро бывших и действующих военных, полицейские и представители разведки. Анонимные собеседники объяснили, что проходят консультации между Белым домом, Пентагоном и разведкой: решается, начинать ли операцию. Указывается, что ее проведут при поддержке правительства Мексики. На сегодня усилили патрулирование БПЛА на южной границе, чтобы выявить деятельность крупнейших картелей, отметило NBC News. При этом нет уверенности, что мексиканцев предупредят об ударе, хотя переговоры продолжаются, написало медиа.

"По словам источников, обсуждения все еще находятся на ранней стадии, включали возможные удары беспилотников по фигурам картеля и их материально-техническим сетям в Мексике", — говорится в статье.

Также отмечается, что подобная операция против наркокартелей будет иметь особенности, которые отличают ее от проведенных ранее. В частности, впервые США нанесет удар на территории другой страны. Кроме того, количество задействованных средств поражения и персонала будет "беспрецедентно большим", отметили журналисты.

"Список потенциальных целей, скорее всего, может включать оперативников картеля, транспортные средства, склады и другие части сети банд", — рассказали источники NBC News.

Медиа объяснило, что разведка с помощью дронов происходит с разрешения президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Тем временем Государственный департамент США не откликнулся на просьбу прокомментировать ситуацию.

В статье напомнили, что США страдают от потока наркотического вещества "фентанил", которое попадает внутрь страны через границу с Мексикой. При этом только через один округ Феникс (Аризона) проходит 60% всего наркотрафика. Вещества пересекают границу "по почте, через туннели, в катапультах, на беспилотниках, во всем, что только можно себе представить". Между тем Мексика поддерживает попытки Белого дома справиться с наркокартелями. Например, в феврале правительству США передали 29 наркобаронов, рассказало NBC News.

"Через несколько месяцев мы начнем действительно видеть вознаграждение от наших усилий в борьбе, которая опустошила Америку", — подытожил телеканал.

Решение Трампа — детали

Отметим, начиная со дня инаугурации в январе 2025 года, Дональд Трамп принимал решения, которые касались Мексики. В частности, в одном из первых указов он захотел переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Кроме того, глава Белого дома пригрозил ввести особые пошлины против Мексики, если не решат проблему с нелегальными мигрантами и наркотрафиком. Чтобы показать "добрую волю", мексиканское правительство отправило армию на северную границу. Президент Шейнбаум заверила, что военные будут охранять границу от мигрантов, наркотрафика и от контрабанды оружия.

Напоминаем, 2 апреля Трамп обнародовал решение о повышении пошлин для большинства государств мира, и для Мексики в том числе.