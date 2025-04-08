Безпрецедентний масштаб: Трамп готовий ударити дронами по мексиканських наркокартелях, — NBC News

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може дозволити удар безпілотниками по схованках наркобаронів, розташованих по той бік американського кордону — на території Мексики. На сьогодні тривають переговори між військовими й розвідниками США та Мексики. При цьому не ясно, чи попередять мексиканський уряд перед початком атаки, розповів телеканал NBC News.

Related video

Про деталі рішення Трампа та про застосування дронів на південному кордоні США ідеться у статті, яка 8 квітня з'явилась на порталі американського медіа.

Журналісти отримали інформацію про атаку дронів по наркокартелях від неназваних джерел. Джерела — шестеро колишніх та чинних військових, поліцейські та представники розвідки. Анонімні співрозмовники пояснили, що відбуваються консультації між Білим домом, Пентагоном та розвідкою: вирішується, чи починати операцію. Вказується, що її проведуть за підтримки уряду Мексики. На сьогодні посилили патрулювання БПЛА на південному кордоні, щоб виявити діяльність найбільших картелів, зауважило NBC News. При цьому немає певності, що мексиканців попередять про удар, хоч перемовини тривають, написало медіа.

"За словами джерел, обговорення все ще перебувають на ранній стадії, включали можливі удари безпілотників по фігурах картелю та їхнім матеріально-технічним мережам у Мексиці", — ідеться у статті.

Також зауважується, що подібна операція проти наркокартелів матиме особливості, які відрізняють її від проведених раніше. Зокрема, вперше США завдасть удару на території іншої країни. Крім того, кількість задіяних засобів ураження та персоналу буде "безпрецедентно великою", наголосили журналісти.

"Список потенційних цілей, швидше за все, може включати оперативників картелю, транспортні засоби, склади та інші частини мережі банд", — розповіли джерела NBC News.

Медіа пояснило, що розвідка за допомогою дронів відбувається з дозволу президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Тим часом Державний департамент США не відгукнувся на прохання прокоментувати ситуацію.

У статті нагадали, що США потерпають від потоку наркотичної речовини "фентаніл", яка потрапляє всередину країни через кордон з Мексикою. При цьому лише через один округ Фенікс (Аризона) проходить 60% усього наркотрафіку. Речовини перетинають кордон "поштою, через тунелі, в катапультах, на безпілотниках, у всьому, що тільки можна собі уявити". Тим часом Мексика підтримує намагання Білого дому впоратись з наркокартелями. Наприклад, у лютому уряду США передали 29 наркобаронів, розповіло NBC News.

"Через кілька місяців ми почнемо справді бачити винагороду від наших зусиль у боротьбі, яка спустошила Америку", — підсумував телеканал.

Рішення Трампа — деталі

Зазначимо, починаючи з дня інавгурації у січні 2025 року, Дональд Трамп приймав рішення, які стосувались Мексики. Зокрема, в одному з перших указів він захотів перейменувати Мексиканську затоку в Американську затоку. Крім того, глава Білого дому пригрозив запровадити особливі мита проти Мексики, якщо не розв'яжуть проблему з нелегальними мігрантами та наркотрафіком. Щоб показати "добру волю", мексиканський уряд відправив армію на північний кордон. Президентка Шейнбаум запевнила, що військові будуть охороняти кордон від мігрантів, наркотрафіку та від контрабанди зброї.

Нагадуємо, 2 квітня Трамп оприлюднив рішення про підняття мит для більшості держав світу, і для Мексики у тому числі.