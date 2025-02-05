Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Влада Мексики відправила армію патрулювати кордон із США, щоб уникнути мит від Трампа

сша, мексика, запровадження мита, кордон, дональд трамп, нелегальні мігранти
Нацгвардія Мексики на кордоні із США

Президент США Дональд Трамп зараз активно використовує загрозу мит, щоб домагатися поступок. Майже 80% мексиканського експорту йде до США.

Related video

Мексика направила 10 000 солдатів Національної гвардії для посилення охорони кордону зі США. Цей крок є частиною угоди з американським президентом Дональдом Трампом, який погрожував підвищити мита на мексиканські товари до 25%. В обмін на розміщення військ Трамп відклав запровадження нових тарифів на місяць. Про це пише The New York Times.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що військові боротимуться з нелегальною міграцією, наркотрафіком та контрабандою зброї. Особлива увага приділяється штатам Нижня Каліфорнія, Сонора і Тамауліпас, які залишаються основними транзитними точками для наркотиків і нелегалів, що прямують до США.

На відміну від Сполучених Штатів, у Мексиці немає спеціального прикордонного патруля. Оскільки працівникам імміграційної служби заборонено носити зброю, Мексика покладається на військових і Національну гвардію, щоб охороняти кордон,.

Уряд Мексики заявив, що війська вже передислоковані до 18 міст і селищ уздовж кордону зі США.

Президент США Дональд Трамп зараз активно використовує погрозу підвищення мита, щоб домагатися поступок. Майже 80% мексиканського експорту йде до США, через це для економіки країни такі підвищення могли б стати серйозним ударом. Під тиском мита опинився не лише Мехіко, а й Оттава . Зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також погодився посилити контроль на кордоні зі Сполученими Штатами.

Втім із Китаєм погрози митами не спрацювали. У відповідь на це Пекін оголосив про введення з 10 лютого мит у відповідь на американські товари, включаючи нафту, вугілля і зріджений газ.

Нагадаємо, що в межах боротьби із нелегальними мігрантами президент США Дональд Трамп наказав підготувати військово-морську базу Гуантанамо на Кубі для їхнього розміщення. Там перебуватимуть "найгірші злочинці-нелегали, які загрожують американському народу".