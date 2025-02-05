Влада Мексики відправила армію патрулювати кордон із США, щоб уникнути мит від Трампа

Президент США Дональд Трамп зараз активно використовує загрозу мит, щоб домагатися поступок. Майже 80% мексиканського експорту йде до США.

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Мексика направила 10 000 солдатів Національної гвардії для посилення охорони кордону зі США. Цей крок є частиною угоди з американським президентом Дональдом Трампом, який погрожував підвищити мита на мексиканські товари до 25%. В обмін на розміщення військ Трамп відклав запровадження нових тарифів на місяць. Про це пише The New York Times.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що військові боротимуться з нелегальною міграцією, наркотрафіком та контрабандою зброї. Особлива увага приділяється штатам Нижня Каліфорнія, Сонора і Тамауліпас, які залишаються основними транзитними точками для наркотиків і нелегалів, що прямують до США.

На відміну від Сполучених Штатів, у Мексиці немає спеціального прикордонного патруля. Оскільки працівникам імміграційної служби заборонено носити зброю, Мексика покладається на військових і Національну гвардію, щоб охороняти кордон,.

Уряд Мексики заявив, що війська вже передислоковані до 18 міст і селищ уздовж кордону зі США.

Президент США Дональд Трамп зараз активно використовує погрозу підвищення мита, щоб домагатися поступок. Майже 80% мексиканського експорту йде до США, через це для економіки країни такі підвищення могли б стати серйозним ударом. Під тиском мита опинився не лише Мехіко, а й Оттава . Зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також погодився посилити контроль на кордоні зі Сполученими Штатами.

Втім із Китаєм погрози митами не спрацювали. У відповідь на це Пекін оголосив про введення з 10 лютого мит у відповідь на американські товари, включаючи нафту, вугілля і зріджений газ.

Нагадаємо, що в межах боротьби із нелегальними мігрантами президент США Дональд Трамп наказав підготувати військово-морську базу Гуантанамо на Кубі для їхнього розміщення. Там перебуватимуть "найгірші злочинці-нелегали, які загрожують американському народу".