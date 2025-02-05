Власти Мексики отправили армию патрулировать границу с США, чтобы избежать пошлин от Трампа

Президент США Дональд Трамп сейчас активно использует угрозу пошлин, чтобы добиваться уступок. Почти 80% мексиканского экспорта идет в США.

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Мексика направила 10 000 солдат Национальной гвардии для усиления охраны границы с США. Этот шаг является частью соглашения с американским президентом Дональдом Трампом, который угрожал повысить по шлины на мексиканские товары до 25%. В обмен на размещение войск Трамп отложил введение новых тарифов на месяц. Об этом пишет The New York Times.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что военные будут бороться с нелегальной миграцией, наркотрафиком и контрабандой оружия. Особое внимание уделяется штатам Нижняя Калифорния, Сонора и Тамаулипас, которые остаются основными транзитными точками для наркотиков и нелегалов, направляющихся в США.

В отличие от Соединенных Штатов, в Мексике нет специального пограничного патруля. Поскольку работникам иммиграционной службы запрещено носить оружие, Мексика полагается на военных и Национальную гвардию, чтобы охранять границу.

Правительство Мексики заявило, что войска уже передислоцированы в 18 городов и поселков вдоль границы с США.

Президент США Дональд Трамп сейчас активно использует угрозу повышения пошлин, чтобы добиваться уступок. Почти 80% мексиканского экспорта идет в США, поэтому для экономики страны такие повышения могли бы стать серьезным ударом. Под давлением пошлины оказался не только Мехико, но и Оттава. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также согласился усилить контроль на границе с Соединенными Штатами.

Впрочем с Китаем угрозы пошлинами не сработали. В ответ на это Пекин объявил о введении с 10 февраля пошлин в ответ на американские товары, включая нефть, уголь и сжиженный газ.

Напомним, что в рамках борьбы с нелегальными мигрантами президент США Дональд Трамп приказал подготовить военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе для их размещения. Там будут находиться "худшие преступники-нелегалы, которые угрожают американскому народу".