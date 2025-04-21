Мер американського міста хоче позбутися бездомних за допомогою наркотиків: подробиці

Мер міста Ланкастер у Південній Каліфорнії Рекс Перріс поділився планами виділяти в необхідній кількості наркотичні засоби місцевим безхатченкам, щоб у такий спосіб закрити питання з волоцюгами.

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Про це пише видання New York Post.

"Я хочу дати їм безкоштовний фентаніл... Я маю на увазі, це те, що я хочу зробити. Я хочу дати їм стільки фентанілу, скільки вони хочуть", — заявив мер на засіданні міської ради 25 лютого, відповідаючи на скаргу мешканки щодо розв'язання проблеми бездомності в окрузі.

Зі свого боку приголомшена жінка сказала республіканцеві, що його заява не була "доброю".

Пізніше політик заявив телеканалу FOX LA, що насправді він мав на увазі бездомних злочинців, які "відмовляються" приймати допомогу.

"Я дуже ясно дав зрозуміти, що говорю про злочинні елементи, випущені з в'язниць, які тепер становлять 40-45% так званого бездомного населення. Вони відповідальні за більшість наших пограбувань, більшість наших зґвалтувань і принаймні половину наших убивств", — заявив Перріс, однак не надавши жодних даних на підтримку своїх заяв.

Перріс додав, що, за його словами, фентаніл настільки легко дістати на вулицях, що навіть безкоштовна його роздача міською владою все одно не мала б жодного значення для ситуації зі злочинністю.

Він похвалився, що Ланкастер, за його словами, пропонує більше "інноваційних" рішень для безхатченків, ніж будь-яке інше місто в США, і закликав до "федерального чищення".

"Чесно кажучи, я б хотів, щоб президент влаштував нам чистку", — сказав Перріс, визнавши "жорсткість" цього методу, водночас наголосивши, що в його обов'язки входить захист населення.

Зазначимо, що населення міста, розташованого в пустелі Мохаве на півночі округу Лос-Анджелес, становить близько 175 000 осіб. За даними Управління з підрахунку безхатченків у Великому Лос-Анджелесі, куди входить і місто Ланкастер із прилеглими районами, 2024 року кількість безхатченків становила 6672 особи, що на 1989 осіб більше, ніж 2023 року.

Як стверджує газета los Angeles Times, 2021 року Американська спілка захисту громадянських свобод Південної Каліфорнії опублікувала звіт, у якому повідомлялося про широко поширене насильство над безпритульними в Ланкастері. Стверджувалося, що міські депутати і співробітники правоохоронних органів зносять бульдозерами табори бездомних, наказуючи їм переїхати. Після цих звинувачень Перріс сказав, що він не збирається просто дозволяти людям жити, де вони хочуть, і вимагати гроші в американців, які "ходять по магазинах".

Рекс Перріс є мером міста з 2008 року. Термін його повноважень закінчується у квітні 2028 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що в тому, що фентаніл і нелегальні іммігранти потрапляють до США, винна влада Канади та Мексики.

Також, як стало відомо, Трамп може дозволити армії завдати удару по картелях на території Мексики. Список потенційних цілей, найімовірніше, включатиме оперативників наркобаронів, їхні транспортні засоби, склади тощо.