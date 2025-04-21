Реальная цифра: в России подсчитали, за сколько лет Украина сможет получить ядерное оружие

Если не будет никаких политических ограничений и других помех, Украина вернет себе ядерный статус за 4 года.

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Об этом "Радио Свобода" рассказал специалист по ядерному вооружению РФ Павел Подвиг.

По его словам, если Украину "никто не будет бомбить", то работая ударными темпами, вернуть ядерный потенциал можно за четыре года. К примеру, советская программа по разработке ядерного оружия фактически началась в 1945 году и закончилась в 1949-м. Американский "Проект Манхэттен" формально стартовал в 1942 году, завершившись в 1946-ом.

"В целом четыре года – вполне реальная для Украины цифра", – считает руководитель проекта "Ядерное вооружение России".

Атомную бомбу, отметил он, можно создать при помощи урана или же с помощью плутония, и последний вариант является для Украины более реальным. Чтобы превратить обычный уран в оружейный, его нужно обогатить, что требует огромных мощностей. Плутоний же накапливается во время функционирования ядерных реакторов. Однако для получения "оружейного плутония" нужен специальный промышленный ядерный реактор, которого у Украины нет. Однако технологически построить необходимый реактор легче, чем выстроить все необходимые системы для работы ядерного оружия на уране.

И если отбросить все политические соображения, оставив только техническую сторону вопроса, то, как отметил Павел Подвиг, за несколько лет Украина сможет построить радиохимическое производство и наладить выведение плутония из отходов.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что страны Запада оттягивают вступление Украины в НАТО и не предоставляют Киеву необходимое оружие. В таком случае гарантией безопасности Украины должно стать ядерное оружие.

Напомним, для создания собственного ядерного оружия Украина имеет интеллектуальный и производственный потенциал. Однако на пути реализации ядерной программы существует ряд препятствий.