Реальна цифра: у Росії підрахували, за скільки років Україна зможе отримати ядерну зброю

Якщо не буде жодних політичних обмежень та інших перешкод, Україна поверне собі ядерний статус за 4 роки.

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Про це "Радіо Свобода" розповів фахівець з ядерного озброєння РФ Павло Подвиг.

За його словами, якщо Україну "ніхто не бомбитиме", то працюючи ударними темпами, повернути ядерний потенціал можна за чотири роки. Приміром, радянська програма з розроблення ядерної зброї фактично розпочалася 1945 року і закінчилася 1949-го. Американський "Проєкт Мангеттен" формально стартував у 1942 році, завершившись у 1946-му.

"Загалом чотири роки — цілком реальна для України цифра", — вважає керівник проєкту "Ядерне озброєння Росії".

Атомну бомбу, зазначив він, можна створити за допомогою урану або ж за допомогою плутонію, і останній варіант є для України більш реальним. Щоб перетворити звичайний уран на збройовий, його потрібно збагатити, що вимагає величезних потужностей. Плутоній же накопичується під час функціонування ядерних реакторів. Однак для отримання "збройового плутонію" потрібен спеціальний промисловий ядерний реактор, якого в України немає. Однак технологічно побудувати необхідний реактор легше, ніж вибудувати всі необхідні системи для роботи ядерної зброї на урані.

І якщо відкинути всі політичні міркування, залишивши тільки технічний бік питання, то, як зауважив Павло Подвиг, за кілька років Україна зможе побудувати радіохімічне виробництво і налагодити виведення плутонію з відходів.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що країни Заходу відтягують вступ України до НАТО і не надають Києву необхідну зброю. У такому разі гарантією безпеки України має стати ядерна зброя.

Нагадаємо, для створення власної ядерної зброї Україна має інтелектуальний і виробничий потенціал. Однак на шляху реалізації ядерної програми існує низка перешкод.