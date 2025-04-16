"Ми просто не витримаємо": Україна має можливість виготовити ядерну зброю, але є нюанси, — екснардеп

Однією з найдієвіших гарантій безпеки для України могла б стати власна ядерна зброя, оскільки країна має інтелектуальний і виробничий потенціал для її створення. Проте існує низка суттєвих перешкод на шляху реалізації ядерної програми.

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Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів народний депутат п'яти скликань, перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння України Юрій Костенко.

Він нагадав, що Росія у 2022 році розглядала можливість застосування ядерної зброї у разі прориву Збройних сил України до Криму. На думку Юрія Костенка, найпростішим способом для Києва отримати ядерні гарантії була б згода США на розміщення своєї ядерної зброї на українській території, наприклад, перемістивши її з Бельгії. Однак і попередня, і нинішня адміністрації Білого дому відкидають такий сценарій, не бажаючи загострювати відносини з Росією.

За словами Костенка, Україна має теоретичну можливість розробити власну ядерну програму. Зокрема, в Чорнобильській зоні відчуження є реактори, які можуть напрацьовувати плутоній – один з елементів ядерної зброї, а відпрацьоване ядерне паливо з ЧАЕС зберігається в країні. Проте для повноцінного виробництва бракує критично важливих і дорогих технологій, зокрема центрифуг та хімічних комплексів для вилучення плутонію, які складно придбати на світовому ринку.

Основною проблемою є фінансування. Сполучені Штати Америки не дадуть Україні коштів, оскільки разом з Російською Федерацією прагнуть зберегти монополію на ядерному ринку. Крім того, ведення оборонної війни та постійні ворожі атаки роблять небезпечним розміщення ядерного виробництва навіть під землею. Також в Україні відсутні необхідні полігони для випробування ядерних пристроїв.

Однак головною перешкодою Юрій Костенко вважає брак часу та загрозу ескалації. Реалізація ядерної програми займе 10-15 років. Якщо Росія дізнається про намір Києва відновити ядерний статус, це може призвести навіть до застосування ядерної зброї проти України.

"Це буде страшна річ, ми просто не витримаємо", – підкреслив він.

У цій ситуації фахівець бачить вихід у приєднанні України до європейської ядерної програми. Юрій Костенко додав, що багато країн готові взяти участь у фінансуванні "ядерної парасольки". Україна могла б бути "у пулі ядерних країн, що входять до загальноєвропейської системи безпеки".

Додамо, що через невизначеність політики США провідні європейські держави починають шукати альтернативні способи забезпечення ядерного стримування. Станом на початок березня було відомо, що американська ядерна зброя базувалась в п'яти європейських країнах й поки що американська "ядерна парасолька" буде зберігатись.