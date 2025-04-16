"Мы просто не выдержим": Украина имеет возможность изготовить ядерное оружие, но есть нюансы, — экс-нардеп

Одной из самых действенных гарантий безопасности для Украины могло бы стать собственное ядерное оружие, поскольку страна имеет интеллектуальный и производственный потенциал для его создания. Однако существует ряд существенных препятствий на пути реализации ядерной программы.

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Об этом в интервью "24 каналу" рассказал народный депутат пяти созывов, первый глава делегации по ядерному разоружению Украины Юрий Костенко.

Он напомнил, что Россия в 2022 году рассматривала возможность применения ядерного оружия в случае прорыва Вооруженных сил Украины в Крым. По мнению Юрия Костенко, самым простым способом для Киева получить ядерные гарантии было бы согласие США на размещение своего ядерного оружия на украинской территории, например, переместив его из Бельгии. Однако и предыдущая, и нынешняя администрации Белого дома отвергают такой сценарий, не желая обострять отношения с Россией.

По словам Костенко, Украина имеет теоретическую возможность разработать собственную ядерную программу. В частности, в Чернобыльской зоне отчуждения есть реакторы, которые могут нарабатывать плутоний — один из элементов ядерного оружия, а отработанное ядерное топливо с ЧАЭС хранится в стране. Однако для полноценного производства не хватает критически важных и дорогих технологий, в частности центрифуг и химических комплексов для извлечения плутония, которые сложно приобрести на мировом рынке.

Основной проблемой является финансирование. Соединенные Штаты Америки не дадут Украине средств, поскольку вместе с Российской Федерацией стремятся сохранить монополию на ядерном рынке. Кроме того, ведение оборонительной войны и постоянные вражеские атаки делают опасным размещение ядерного производства даже под землей. Также в Украине отсутствуют необходимые полигоны для испытания ядерных устройств.

Однако главным препятствием Юрий Костенко считает нехватку времени и угрозу эскалации. Реализация ядерной программы займет 10-15 лет. Если Россия узнает о намерении Киева восстановить ядерный статус, это может привести даже к применению ядерного оружия против Украины.

"Это будет страшная вещь, мы просто не выдержим", — подчеркнул он.

В этой ситуации специалист видит выход в присоединении Украины к европейской ядерной программе. Юрий Костенко добавил, что многие страны готовы принять участие в финансировании "ядерного зонтика". Украина могла бы быть "в пуле ядерных стран, входящих в общеевропейскую систему безопасности".

Добавим, что из-за неопределенности политики США ведущие европейские государства начинают искать альтернативные способы обеспечения ядерного сдерживания. По состоянию на начало марта было известно, что американское ядерное оружие базировалось в пяти европейских странах и пока американский"ядерный зонтик" будет сохраняться.