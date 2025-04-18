Вместо сторожевой собаки: в Британии аллигатор охранял наркотики и оружие (фото)

Полицейские проводили рейд в частном доме в Эссексе по делу о распространении наркотиков. Неожиданно они наткнулись на аллигатора, охранявшего "товар".

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Получив ордер на обыск, правоохранители выявили огромную ферму каннабиса и запас различных ножей, сообщил таблоид Daily Star.

В доме содержалась рептилия — кайман родом из Южной Америки. Содержание хищника в частных условиях считается незаконным, для этого необходима специальная лицензия. В итоге каймана у хозяев изъяли.

Каймана-охранника у хозяев изъяли

"Наркотики приносят вред жителям наших общин, мы прилагаем все усилия, чтобы пресечь их производство и продажу. Мы также заботимся о благополучии кайманов и передаем их Королевскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными", — рассказал инспектор полиции округа Грейс Дэн Селби.

Можно ли держать аллигаторов дома?

Закон об опасных диких животных, принятый в Британии в 1976 году обязывает получить правительственную лицензию DWA для содержания диких, опасных или экзотических животных. Все виды: от тасманийских дьяволов и гиббонов до пауков и морских змей включены в этот документ.

Всего в Великобритании в качестве домашних животных официально содержат 158 крокодилов. Их владельцы обязаны платить лицензионный сбор в размере более 1300 долларов.

Кроме этого, хозяева хищников предоставляют необходимую информацию и документацию по требованию властей.

Издание уточняет, что у подозреваемых не было необходимых лицензий. Мужчину и женщину арестовали по подозрению в производстве и хранению наркотиков с целью их продаж, а также в незаконном владении хищником.

Позднее их освободили, но пара все еще находится под наблюдением полиции.

Напомним, в мотеле штата Мичиган уборщики обнаружили живого аллигатора в одном из номеров. Позднее выяснилось, что он принадлежал мужчине, который путешествует с экзотическими животными и показывает их детям в школах.

В штате Флорида курьер не доставил пиццу по адресу, поскольку ему помешал огромный крокодил. Рептилия расположилась на подъездной дорожке к дому.