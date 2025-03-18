"Не чувствовал страха": уборщики нашли в номере мотеля аллигатора, что было дальше

Владелец забыл рептилию в мотеле, но думал, что Уолли сбежал. Этот аллигатор путешествует с экзотическими животными и часто демонстрируется в школах.

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Уборщики одного из мотелей в штате Мичиган в США нашли живого аллигатора длиной в метр в недавно освобожденной комнате. Об этом пишет Detroit Free Press.

"Мы просто зашли, чтобы убрать номер, и когда мой племянник заглянул под кровать, Уолли был там. Он был очень дружелюбным аллигатором, поэтому я не испытывал страха. Он позволил полицейским подержать его и так далее", — рассказал менеджер мотеля Гэри.

Полицейские с аллигатором Фото: Jam Press

Как выяснилось, Уолли принадлежал мужчине, который путешествует с экзотическими животными и демонстрирует их в школах. Однако по какой-то причине аллигатора забыли в мотеле.

Владелец заявил, что думал, что Уолли сбежал.

Полиция оперативно выяснила все обстоятельства и в пятницу вечером, 14 марта, аллигатора вернули его хозяину.

Напомним, изобретательные аллигаторы "заманивают" жертв на смерть, имитируя людей, которые якобы тонут в воде.

Фокус также писал о том, как аллигаторы "поселились" совсем рядом с людьми.