"Не відчував страху": прибиральники знайшли у номері мотелю алігатора, що було далі

Власник забув рептилію у мотелі, але думав, що Воллі втік. Цей алігатор подорожує з екзотичними тваринами та часто демонструється у школах.

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Прибиральники одного з мотелів у штаті Мічиган в США знайшли живого алігатора довжиною у метр в нещодавно звільненій кімнаті. Про це пише Detroit Free Press.

"Ми просто зайшли, щоб прибрати номер, і коли мій племінник заглянув під ліжко, Воллі був там. Він був дуже доброзичливим алігатором, тому я не відчував страху. Він дозволив поліцейським потримати його і таке інше", — розповів менеджер мотелю Гері.

Поліцейські з алігатором Фото: Jam Press

Як з'ясувалося, Воллі належав чоловікові, який подорожує з екзотичними тваринами і демонструє їх у школах. Проте з якоїсь причини алігатора забули в мотелі.

Власник заявив, що думав, що Воллі втік.

Поліція оперативно з'ясувала всі обставини і в п'ятницю ввечері, 14 березня, алігатора повернули його господарю.

Нагадаємо, винахідливі алігатори "заманюють" жертв на смерть, імітуючи людей, які нібито тонуть у воді.

Фокус також писав про те, як алігатори "оселилися" зовсім поруч із людьми.