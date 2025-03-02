Алігатори в місті: хижаки "оселилися" зовсім поруч із людьми

Серед тварин, виявлених у зливовій системі, були броненосці, жаби, єноти й сім видів плазунів. Найпоширенішою рептилією виявився американський алігатор.

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Учені з Університету Флориди зафіксували в зливових стоках міста Гейнсвілл 35 різних видів тварин, включно з рептиліями, ссавцями та амфібіями. Про це пише The People.

Дослідження тривало два місяці, під час якого було встановлено 39 камер із датчиками руху на 33 стоках.

Попри деякі технічні труднощі — пошкодження обладнання через зливи й крадіжку камер єнотами — дослідникам вдалося виявити, що зливові системи слугують прихистком для безлічі живих істот. Серед зафіксованих тварин виявилися броненосці, жаби, єноти і сім видів плазунів. Найпоширенішою рептилією став американський алігатор.

"Це було схоже на мультфільм про черепашок-ніндзя", — заявив один з авторів дослідження Алан Айворі, підкреслюючи несподівано високу чисельність мешканців каналізації.

Ілюстративне фото Фото: YouTube

На думку вчених, такі знахідки демонструють адаптацію дикої природи до урбанізованого середовища. Вони зазначають, що, на відміну від добре вивчених маршрутів пересування щурів, міграція інших тварин через міські дренажні системи залишається маловивченою.

Американські алігатори рідко перевищують довжину 3,4 метра, хоча зареєстровано випадки існування особин розміром до 4,5 метрів. Однак повідомлення про більших представників цього виду поки що не підтверджені науково.

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