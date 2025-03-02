Аллигаторы в городе: хищники "поселись" совсем рядом с людьми

Среди животных, обнаруженных в ливневой системе, были броненосцы, лягушки, еноты и семь видов пресмыкающихся. Наиболее распространенной рептилией оказался американский аллигатор.

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Ученые из Университета Флориды зафиксировали в ливневых стоках города Гейнсвилл 35 различных видов животных, включая рептилий, млекопитающих и амфибий. Об этом пишет The People.

Исследование длилось два месяца, в ходе которого были установлены 39 камер с датчиками движения на 33 стоках.

Несмотря на некоторые технические трудности — повреждения оборудования из-за ливней и кражу камер енотами — исследователям удалось выявить, что ливневые системы служат убежищем для множества живых существ. Среди зафиксированных животных оказались броненосцы, лягушки, еноты и семь видов пресмыкающихся. Самой распространенной рептилией стал американский аллигатор.

"Это было похоже на мультфильм про черепашек-ниндзя", — заявил один из авторов исследования Алан Айвори, подчеркивая неожиданно высокую численность обитателей канализации.

Иллюстративное фото Фото: YouTube

По мнению ученых, такие находки демонстрируют адаптацию дикой природы к урбанизированной среде. Они отмечают, что, в отличие от хорошо изученных маршрутов передвижения крыс, миграция других животных через городские дренажные системы остается малоизученной.

Американские аллигаторы редко превышают длину 3,4 метра, хотя зарегистрированы случаи существования особей размером до 4,5 метров. Однако сообщения о более крупных представителях данного вида пока не подтверждены научно.

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