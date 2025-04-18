Замість сторожового собаки: у Британії алігатор охороняв наркотики та зброю (фото)

Поліцейські проводили рейд у приватному будинку в Ессексі у справі про поширення наркотиків. Несподівано вони натрапили на алігатора, який охороняв "товар".

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Отримавши ордер на обшук, правоохоронці виявили величезну ферму канабісу і запас різних ножів, повідомив таблоїд Daily Star.

У будинку утримувалася рептилія — кайман родом із Південної Америки. Утримання хижака в приватних умовах вважається незаконним, для цього необхідна спеціальна ліцензія. У підсумку каймана у господарів вилучили.

Каймана-охоронця у господарів вилучили

"Наркотики завдають шкоди жителям наших громад, ми докладаємо всіх зусиль, щоб припинити їх виробництво і продаж. Ми також дбаємо про благополуччя кайманів і передаємо їх Королівському товариству із запобігання жорстокому поводженню з тваринами", — розповів інспектор поліції округу Грейс Ден Селбі.

Чи можна тримати алігаторів удома?

Закон про небезпечних диких тварин, ухвалений у Британії 1976 року, зобов'язує отримати урядову ліцензію DWA для утримання диких, небезпечних або екзотичних тварин. Усі види: від тасманійських дияволів і гібонів до павуків і морських змій занесені до цього документа.

Загалом у Великій Британії як домашніх тварин офіційно утримують 158 крокодилів. Їхні власники зобов'язані платити ліцензійний збір у розмірі понад 1300 доларів.

Крім цього, господарі хижаків надають необхідну інформацію та документацію на вимогу влади.

Видання уточнює, що у підозрюваних не було необхідних ліцензій. Чоловіка і жінку заарештували за підозрою у виробництві та зберіганні наркотиків з метою їх продажу, а також у незаконному володінні хижаком.

Пізніше їх звільнили, але пара все ще перебуває під наглядом поліції.

Нагадаємо, у мотелі штату Мічиган прибиральники виявили живого алігатора в одному з номерів. Пізніше з'ясувалося, що він належав чоловікові, який подорожує з екзотичними тваринами і показує їх дітям у школах.

У штаті Флорида кур'єр не доставив піцу за адресою, оскільки йому завадив величезний крокодил. Рептилія розташувалася на під'їзній доріжці до будинку.