Тайна, покрытая мраком. Можем ли мы затылком ощущать, что на нас смотрят и как это происходит

Исследователи пролили свет на таинственные "мурашки", пробегающие у нас по спине и затылку, когда нам кажется, что кто-то пристально за нами наблюдает.

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Каждый человек на планете в какой-то момент своей жизни переживал это: чувство покалывания в затылке и ощущение того, что на вас кто-то смотрит. Но так ли это на самом деле и действительно ли люди способны буквально "почувствовать" чей-то взгляд затылком? Ученые пролили свет на эту тайну, пишет IFLScience.

Различные опросы проводились учеными в течение десятилетий, результаты указывают на то, что от 68% до 94% переживали этот опыт. Этот феномен вовсе не новый, а первая научная работа на эту тему датирована 1898 годом. По словам профессора психологии Эварда Титченера из Университета Корнелла, ежегодно доля студентов в его младших курсах убеждены, что они могут "почувствовать", когда на них смотрят сзади. При этом меньшее количество студентов считают, что могут заставить человека обернуться, если будут смотреть им в затылок.

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Но действительно ли это так? За эти десятилетия ученые провели множество исследований, пытаясь разгадать этот феномен. Например, в 1912-13 годах экспериментальное исследование по обнаружению пристального взгляда было проведено Кувером в Стэндфордском университете, об этом сообщается в обзоре 1993 года, авторы которого были известными сторонниками парапсихологии и псевдонауки. Уильям Брауд, Донна Шафер и Сперри Эндрюс тогда утверждали, что существует некое "дистанционное внимание" и "автономное обнаружение пристального взгляда". Впрочем, авторы исследования признают, что точность обнаружения пристального взгляда на самом деле была близка к случайной.

Спустя несколько десятилетий было проведено еще одно исследование, где Йоханнес Портман провел свои эксперименты, где сам пытался предсказать, смотрит ли на него кто-то в определенный момент. В своих экспериментах он достиг точности 59,55%, что назвал "весьма многообещающим результатом".

После этого было проведено еще немало экспериментов. Но все они шли по одной схеме: выводы во многом зависели от того, кто проводит эксперимент и его отношения к "обнаружению удаленного взгляда".

Так что же происходит на самом деле? По словам научного сотрудника в области когнитивных нейронаук в Университете Квинсленда, вероятно, люди во многом склонны к самообману. Во-первых, результаты экспериментов могут быть во много связаны с бессознательной предвзятостью, а, во-вторых, если мы чувствуем, что за нами кто-то наблюдает и обернемся, чтобы проверить это — другой человек в нашем поле зрения может заметить наше движение. В результате чего переведет взгляд на нас. Когда наши глаза встретятся, нам, вероятно, покажется, что он смотрел на нас все это время, но на самом деле это вовсе не так.

Еще в 1898 году Титченер придумал объяснение, в котором утверждал, что благодаря предвзятости подтверждения, когда мы обнаруживаем, что кто-то смотрит на нас, мы помним об этом лучше, чем когда нет. Похоже, это объяснение все еще является лучшим, что у нас есть, даже спустя более чем столетие.

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