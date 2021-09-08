Ученые выяснили, почему взгляд робота меняет поведение людей (видео)

Зрительный контакт заставляет мозг человека отвлекаться, даже если соперник является гуманоидной машиной.

Ученые выяснили, что взгляд роботов значительно влияет на поведение людей и скорость принятия решений.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

О результатах исследования сообщило издание Science Alert.

Присутствие посторонних всегда влияет на поступки человека, как оказалось, наблюдатель необязательно должен быть человеком или животным. Группа исследователей из Итальянского Института Технологий в Генуе провела необычный эксперимент с участием 40-ка человек и андроида iCub, в ходе которого изучили активность головного мозга при помощи электроэнцефалографии. Авторы проекта уверены, что их открытие поможет создать более продвинутых роботов.

Участников посадили напротив iCub и предложили сыграть в игру "Ястреб-Голубь", в ходе которой моделируется конфликт между двумя игроками. Исследователи показывали мониторе видео, где навстречу друг другу ехали две машинки. Прямо перед столкновением ролик ставили на паузу и предлагали игрокам выбрать: продолжать движение или свернуть. iCub при этом либо смотрел людям в глаза, либо отводил взгляд.

[ + – ] Робот iCub Фото: Скриншот

Результаты эксперимента показали, что ответный взгляд робота не повлиял на выбор людей, однако заставил тратить больше времени на принятие решения. Выяснилось также, что люли быстрее реагировали, когда робот отводил взгляд. Ученые предположили, что зрительный контакт заставляет мозг работать усерднее, к примеру, дольше размышлять, или же ответный взгляд просто давит на сознание и отвлекает от решения задачи.

"Если робот смотрит на вас в тот момент, когда вам нужно принять решение о следующем шаге, вам будет труднее принять решение. Вашему мозгу также придется "напрячься" в попытке игнорировать взгляд робота", — заявила когнитивный нейробиолог Агнешка Виковска.

В своей статье исследователи добавили, что изменение в поведении игроков соответствовало изменению нейронной активности, называемой синхронизированной альфа-активностью, которая связана с подавлением внимания. Когда же iCub отводил взгляд, это помогало многим участникам сосредоточиться на игровом процессе.

"Роботы будут все больше и больше присутствовать в нашей повседневной жизни. Вот почему важно понимать не только технологические аспекты их конструкции, но и "человеческую" сторону взаимодействия людей с ботами, и то, как человеческий мозг обрабатывает поведенческие сигналы, передаваемые машинами", — подчеркнула Виковска.

Ранее писали, что Илон Маск презентовал концепт человекообразного робота от Tesla с продвинутым искусственным интеллектом. По словам бизнесмена, компания уже в 2022 году выпустит такую машину, способную выполнять несложную рутинную работу вместо людей.

Недавно профессор Массачусетского технологического института рассказал, почему людям стоит бояться искусственного интеллекта. Уже сейчас машинные алгоритмы негативно влияют на рынок труда, а будущем ситуация только ухудшится.