Учені з'ясували, чому погляд робота змінює поведінку людей (відео)

Зоровий контакт змушує мозок людини відволікатися, навіть якщо суперник є гуманоїдною машиною.

Учені з'ясували, що погляд роботів значно впливає на поведінку людей і швидкість прийняття рішень.

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Про результати дослідження повідомило видання Science Alert.

Присутність сторонніх завжди впливає на вчинки людини, як виявилося, спостерігач не обов'язково повинен бути людиною або твариною. Група дослідників з Італійського Інституту Технологій у Генуї провела незвичайний експеримент за участю 40 чоловік і андроїда iCub, у ході якого вивчили активність головного мозку за допомогою електроенцефалографії. Автори проекту впевнені, що їхнє відкриття допоможе створити більш просунутих роботів.

Учасників посадили навпроти iCub і запропонували зіграти в гру "Ястреб-Голуб", у ході якої моделюється конфлікт між двома гравцями. Дослідники показували на моніторі відео, де назустріч одне одному їхали дві машинки. Прямо перед зіткненням ролик ставили на паузу і пропонували гравцям вибрати: продовжувати рух чи згорнути. iCub при цьому або дивився людям в очі, або відводив погляд.

[ + – ] Робот iCub Фото: Скриншот

Результати експерименту показали, що у відповідь погляд робота не вплинув на вибір людей, проте змусив витрачати більше часу на прийняття рішення. З'ясувалося також, що люди швидше реагували, коли робот відводив погляд. Учені припустили, що зоровий контакт змушує мозок працювати старанніше, наприклад, довше роздумувати, або ж у відповідь погляд просто тисне на свідомість і відволікає від вирішення завдання.

"Якщо робот дивиться на вас у той момент, коли вам потрібно прийняти рішення про наступний крок, вам буде важче прийняти рішення. Вашому мозку також доведеться "напружитися" в спробі ігнорувати погляд робота", — заявила когнітивна нейробіологиня Агнешка Віковска.

У своїй статті дослідники додали, що зміна в поведінці гравців відповідала зміні нейронної активності, названій синхронізованою альфа-активністю, яка пов'язана з придушенням уваги. Коли ж iCub відводив погляд, це допомагало багатьом учасникам зосередитися на ігровому процесі.

"Роботи будуть усе більше і більше присутніми в нашому повсякденному житті. Ось чому важливо розуміти не тільки технологічні аспекти їхньої конструкції, але і "людську" сторону взаємодії людей з ботами, і те, як людський мозок обробляє поведінкові сигнали, що передаються машинами", — підкреслила Віковска.

Раніше писали, що Ілон Маск презентував концепт людиноподібного робота від Tesla з просунутим штучним інтелектом. За словами бізнесмена, компанія вже у 2022 році випустить таку машину, здатну виконувати нескладну рутинну роботу замість людей.

Нещодавно професор Массачусетського технологічного інституту розповів, чому людям варто боятися штучного інтелекту. Уже зараз машинні алгоритми негативно впливають на ринок праці, а в майбутньому ситуація тільки погіршиться.