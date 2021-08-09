Ученый рассказал, почему нам стоит опасаться искусственного интеллекта уже сегодня

Профессор Массачусетского технологического института уверен в том, что ИИ не только негативно влияет на рынок труда, лишает нас права на конфиденциальность, но и грозит демократическим устоям.

Обычно, рассуждая о развитии искусственного интеллекта, люди выражают свою тревогу, мол, вдруг ИИ захватит весь мир и поработит людей. Примечательно, что свои опасения они связывают с каким-то далеким будущим, когда машины смогут самостоятельно мыслить и будут задействованы во всех видах деятельности, в том числе и таких, которые предполагают креативность, творчество и рассуждения. Противники искусственного интеллекта сосредотачивают свое внимание на потенциальной опасности сверхразума, если он выйдет из-под контроля. В частности, об этом высказывались Билл Гейтс и Илон Маск, Стивен Хокинг и Стюарт Рассел. Но стоит ли нам бояться не того, чем может стать ИИ в далеком будущем, а того, чем он является сейчас?

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Ответ на этот вопрос попытался дать Дарон Аджемоглу, профессор Массачусетского технологического института и соавтор книги "Почему страны терпят неудачу: происхождение власти, процветания и нищеты", в своей колонке.

Три причины, почему стоит опасаться ИИ

То, чего достигли люди в сфере ИИ сегодня, мало согласуется с общим представлением о ее развитии в будущем. Пока что данная технология сосредоточена на решении узкого пула задач. Возможности AI (artificial intelligence, AI — англ. "искусственный интеллект", — ред.) даже близко не подошли к тому, что мы называем рассуждением. Тем не менее, опасаться его стоит.

[ + – ] Робот-художник AI-Da Фото: Victor Frankowski

Применение AI чревато сокращением рабочих мест

"Узкоспециализированный" ИИ уже сегодня отбирает рабочие места у людей. Исследование, которое профессор Аджемоглу провел совместно с учеными Дэвидом Аутором, Джонатоном Хазеллом и Паскуалем Рестрепо, показало, что компании, увеличивающие использование ИИ в своих рабочих процессах на 1%, сокращают набор персонала примерно на 1%.

Воздействие ИИ на рынок труда может быть очень негативным, считает автор статьи. "Когда-то экономика США создавала множество рабочих мест с достойной заработной платой, гарантией занятости и возможностями карьерного роста: и все это было доступно сотрудникам с любым опытом и навыками. С конца Второй мировой войны до середины 1970-х годов в Соединенных Штатах наблюдался не только устойчивый рост занятости, но и быстрый рост заработной платы работников как с высоким, так и с низким уровнем образования", — пишет Аджемоглу.

Но начиная с 1980-х годов рост доходов замедлился по причине автоматизации производств и найма дешевой рабочей силы из других стран. Сегодня ИИ ускоряет эту тенденцию, приближаясь, а иногда даже превышая производительность человека в некоторых сферах деятельности — логистике, работе на складах. Многие работодатели, стремящиеся сократить расходы, воспользуются любой возможностью, чтобы сократить рабочие места, используя технологии.

Некоторые экономисты считают, что опасения касательно негативного влияния AI на рынок труда — преувеличены. Они утверждают, что по мере того, как работа становится все более автоматизированной, в результате прирост производительности будет стимулировать спрос на рабочую силу в других секторах экономики.

Контроль за сотрудниками и слежка за гражданами

"ИИ-технологии усугубляют и без того растущую власть корпораций над рабочей силой, ведь они позволяют намного лучше контролировать сотрудников — например, на складах, в ресторанах быстрого питания и в сфере доставки", — рассуждает автор.

Не меньшее беспокойство вызывает применение ИИ в процессе принятия государственных решений, особенно в системе уголовного правосудия. "Есть данные подтверждающие тот факт, что алгоритмы наследуют, а иногда и усиливают, существующие предубеждения и несправедливость", — говорится в материале.

Более того, на основе AI работают новейшие технологии мониторинга, используемые корпорациями и правительствами. Самый яркий пример: слежка за уйгурами в Китае. Он также используется в системе правосудия США для принятия решений об освобождении под залог и, теперь все чаще, — при вынесении приговоров. "И это искажает общественный дискурс в социальных сетях, препятствуя функционированию современных демократий", — пишет ученый.

[ + – ] Робот-татуировщик Фото: Noel Drew

ИИ грозит устоям демократии

"Кроме того, ИИ наносит ущерб демократическому дискурсу и политике. Это происходит не только из-за алгоритмической дезинформации в социальных сетях, но и из-за растущей способности компаний и правительств контролировать и манипулировать поведением миллионов людей, что в корне несовместимо с истинной демократией", — утверждает профессор Дарон Аджемоглу.

ИИ довольно сильно влияет на общество и на области, обычно не затрагиваемые другими технологиями, такими как человеческое суждение. Каждый раз очередная новая технология создает проблемы, требующие принятия критических решений, и, похоже, не делают нашу жизнь проще, а наоборот — усложняют ее.

По мере накопления таких проблем и возникновения споров, возникает вопрос: каким мы видим формирование будущего ИИ? Будут ли его продолжать внедрять столь активно, чтобы еще больше контролировать людей? Или же его направят на дополнение и расширение человеческих возможностей?

"Рано или поздно придется сделать выбор. И выбор этот потребует контроля со стороны общества и правительств, чтобы предотвратить неправомерное использование технологии и регулировать ее влияние на экономику и демократию. Если выбор останется в руках рьяных ИИ-энтузиастов, то, боюсь, мы с вами останемся не у дел, тогда как AI будет обслуживать горстку людей, принимающих решения", — сетует исследователь.

"Лучший способ переломить эту тенденцию — признать ущерб, который ИИ наносит нам прямо сейчас, и перестать беспокоиться о злобном сверхразуме", — резюмирует Аджемоглу.

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