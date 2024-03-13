Мобилизация в Украине: в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять авто

По словам народного депутата Александра Федиенко, комитет по нацбезопасности может оставить в законопроекте о мобилизации норму о лишении водительских прав.

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Военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации таки могут лишить права управления транспортным средством. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Новини.LIVE.

"Если вы получили повестку, но уклоняетесь от того, чтобы ТЦК взяло вас на учет, тогда ТЦК подает вас как уклониста. Далее по базе полиции смотрят, есть ли у вас водительское удостоверение", — сказал нардеп.

По словам Федиенко, водительское удостоверение уклониста получает условную отметку о запрете управлять авто.

"Когда полиция останавливает вас и проверяет ваше удостоверение по базе. Говорит "Друг, извини, ты являешься уклонистом. Твое водительское удостоверение недействительно. И там возможны какие-то административные действия дальше", — заявил член профильного комитета, который сейчас рассматривает правки к законопроекту о мобилизации.

На уточняющий вопрос, заложена ли сейчас эта норма в проект закона, Федиенко ответил, что по состоянию на вторник 12 марта такая норма была, но комитет еще будет решать ее судьбу.

Напомним, 10 марта председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос о мобилизации лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также вопрос об отсрочке аспирантов будет урегулирован. Депутат заверил, что не нужно разгонять "зраду" по вопросу об отсрочке от мобилизации для определенных категорий граждан.

11 марта народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в парламенте может появиться законопроект об экономическом бронировании. Один из вариантов, которые рассматривают народные избранники предусматривает уплату работодателем дополнительного военного сбора в размере 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.