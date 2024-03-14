Зависит от в/ч и ТЦК: в Минобороны разработали новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ (фото)

Доброволец сначала должен пройти собеседование и оценку физических и психологических способностей. После этого он идет на военно-врачебную комиссию, которая определяет, действительно ли он попадет на приоритетную для него должность.

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Чтобы попасть в выбранную воинскую часть ВСУ на определенную специальность, гражданин сначала должен получить рекомендательное письмо от командира. После этого он отправляется в Территориальный центр комплектования (ТЦК), где решают, пригоден ли он для службы по специальности. Подробный алгоритм действий добровольца-рекрута разработали в Министерстве обороны Украины. Инфографику с пояснениями опубликовали на странице Facebook ведомства.

Алгоритм рекрутинга от Минобороны состоит из четырех шагов — их назвали "понятным механизмом добровольного присоединения". Начинается путь в ВСУ с рекрутингового центра или перечня онлайн-вакансий. Будет ли у человека гарантия, что к его приоритетам прислушиваются, зависит от нескольких факторов.

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Во-первых, нужно знать, относится ли желаемая воинская часть (в/ч) к тем, которые имеют "приоритетное комплектование".

Во-вторых, военно-врачебная комиссия, которую пройдет рекрут в ТЦК, также должна подтвердить, что он пригоден для выбранной военно-учетной специальности.

Если оба фактора совпадут, то гражданин окажется в выбранной воинской части на выбранной военной специальности. В противном случае ему предложат другие должности в армии, пояснили в Минобороны Украины.

На портале Минобороны пока не отыскалось соответствующего приказа, в котором бы утверждался алгоритм рекрутинга.

Мобилизация в Украине — детали рекрутинга

Чтобы попасть в ВСУ, рекрут должен пройти четыре шага.

Шаг 1. Гражданин самостоятельно ищет вакансии в армии: либо обращается в рекрутинговый центр, либо ищет предложения на соответствующих порталах, либо посещает сайты военных частей, либо приходит в ТЦК.

Шаг 2. Гражданин проходит собеседование, оценивается его физическое и психологическое состояние. После этого командир части оформляет рекомендательное письмо о том, что желает принять конкретное лицо на определенную должность для работы по определенной военно-учетной специальности.

Нужно учесть, имеет ли воинская часть "приоритетность в комплектовании" — для этого она должна входить в определенный список, сформированный Генштабом ВСУ.

Если в/ч имеет приоритетность в комплектовании, то в ТЦК обязаны направить человека именно в указанную часть на указанную должность (если не будет возражений в ВВК).

Если в/ч не имеет приоритетности, то командир должен обратиться к высшему командованию — оно должно согласовать привлечение указанного человека. Как именно оформляется это согласование, на инфографике не указано.

Мобилизация в Украине — шаги 1 и 2 рекрутинга Фото: Министерство обороны Украины

Шаг 3. Гражданин, имея в руках рекомендательное письмо, появляется в ТЦК и проходит ВВК.

Врачи могут установить, что состояние здоровья добровольца не соответствует требованиям должности, на которую он хочет попасть. В таком случае ему предложат другую должность в той же части.

Если со здоровьем, по мнению ВВК, все в порядке для выбранной должности, то военкомы обязаны направить человека в соответствии с рекомендательным письмом.

Шаг 4. Последний этап зависит от того, имеет ли человек военно-учетную специальность и имеет ли опыт военной службы. Если есть и первое, и второе, то рекрут сразу попадает в воинскую часть. Если нет, то сначала направляется в учебный центр, получает базовую военную подготовку и специальность — и только тогда направляется в часть.

Мобилизация в Украине — шаги 3 и 4 рекрутинга Фото: Министерство обороны Украины

Отметим, в Верховной Раде Украины второй месяц работают над обновленным законодательством о мобилизации и военной службе. После первого чтения народные депутаты внесли в проект закона около 4 тыс. правок, которые сначала должны проанализировать в соответствующих профильных комитетах. Среди новаций, предложенных Кабмином — арест счетов, запрет управления авто, увеличение штрафов: нардепы прогнозируют, что эти предложения не поддержат. Зато есть согласие относительно того, сохранят ли отсрочку аспиранты-контрактники и лица, получающие второе высшее образование.

Напоминаем, 13 марта западные издания опубликовали информацию о возможной мобилизации в Украине 500 тыс. человек. В Минобороны ответили на публикацию: объяснили, что нужно заменить 330 тыс. военных, которые находятся на фронте с первых дней вторжения.