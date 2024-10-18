Заявление Залужного имело нотки сарказма: в Раде прокомментировали возможную мобилизацию женщин

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко отметил, что сейчас нужно усиливать "гражданские" профессии на фронте, тем более они оплачиваются лучше, чем в тылу.

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В украинской армии есть много гражданских вакансий. Поэтому женщины против их воли не будут бегать с автоматами и сидеть в окопах. Об этом заявил в эфире "Киев24" народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко.

"Речь идет о том, если военнослужащая, защитница понимает, что она может выполнять боевые задачи и имеет на это полномочия, конечно, пусть выполняет. Я говорил и говорю о том, что надо усиливать в таких гражданских профессиях, которые есть и в армии, ВСУ. Это медики, бухгалтера, связисты, делопроизводители, потому что бумажную армию никто никуда не дел", — отметил он.

Нардеп добавил, что в ВСУ, в частности, не хватает финансистов. Может быть ситуация, когда деньги на счетах воинской части есть, а потратить она их не может или не умеет из-за отсутствия экономиста или бухгалтера. Сейчас закрывается много предприятий в тылу, а вот на передовой представители этих профессий могут получать больше средств, чем в экономическом секторе.

"На мой взгляд, все же то, что сказал господин Залужный, имеет нотки сарказма к европейскому сообществу по поводу того, что смотрите, у нас заканчиваются все же соответствующие военнослужащие, которые защищают не только территорию Украины, но и территорию всего европейского сообщества и намек на то, что если они как-то не ускорятся в оказании помощи, то все может быть и никто не исключает того, что война будет на территории Европейского Союза", — добавил Александр Федиенко.

Напомним, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 17 сентября, произносил речь в Королевском институте международных отношений в Лондоне. Там он отметил о возможности призыва женщин, "чтобы спасти Европу от войны".