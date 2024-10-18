Заява Залужного мала нотки сарказму: в Раді прокоментували можливу мобілізацію жінок

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко зазначив, що наразі потрібно посилювати "цивільні" професії на фронті, поготів вони оплачуються краще, ніж в тилу.

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В українській армії є багато цивільних вакансій. Тому жінки проти їх волі не будуть бігати з автоматами й сидіти в окопах. Про це заявив в ефірі "Київ24" народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони й розвідки Олександр Федієнко.

"Мова йде про те, якщо військовослужбовиця, захисниця розуміє, що вона може виконувати бойові завдання і має на це повноваження, звісно, нехай виконує. Я казав і кажу про те, що треба підсилювати в таких цивільних професіях, які є і в армії, ЗСУ. Це медики, бухгалтера, зв’язківці, діловоди, бо паперову армію ніхто нікуди не подів", — зазначив він.

Нардеп додав, що в ЗСУ, зокрема, не вистачає фінансистів. Може бути ситуація, коли гроші на рахунках військової частини є, а витратити вона їх не може чи не вміє через відсутність економіста або бухгалтера. Наразі закривається багато підприємств в тилу, а от на передовій представники цих професій можуть отримувати більше коштів, ніж в економічному секторі.

"На мій погляд, все ж таки те, що сказав пан Залужний, має нотки сарказму до європейського співтовариства з приводу того, що дивіться, у нас закінчуються все ж таки відповідні військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й територію всього європейського співтовариства і натяк на те, що якщо вони якось не пришвидшаться в наданні допомоги, то все може бути й ніхто не виключає того, що війна буде на території Європейського Союзу", — додав Олександр Федієнко.

Нагадаємо, посол України в Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в четвер, 17 вересня, виголошував промову у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Там він зазначив про можливість призову жінок, "щоб врятувати Європу від війни".