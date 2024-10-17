Десятки та сотні тисяч: Залужний розповів про втрати українців під час війни (відео)

Попри втрати, українці продовжують боротьбу, наголосив ексголовком ЗСУ. Він зазначив, що у війні на стороні Росії тепер виступають Китай, Північна Корея та Іран.

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На російсько-українській війні загинули понад 30 тисяч людей, сотні тисяч дістали поранення. Про це повідомив посол України в Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час промови у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 17 жовтня.

"Більше 30 тисяч людей вже загинули. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть, є головним доказом того що ми, українці, прагнемо жити у цивілізованому західному світі", — зазначив він.

Посол додав, що Китай, Північна Корея та Іран об'єдналися проти України. Вони стали на сторону Росії у війні проти України, навіть не знаючи, де вона розташовується.

"Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні секрет, що навколо Росії об’єдналися Китай, Північна Корея та Іран? Чи хтось вважає, що вони об’єдналися проти України? Якщо так, то хай я буду першим, хто сумнівається. Більшість у цих країнах навіть не знає, де розташовується Україна", — зазначив Валерій Залужний.

Дипломат наголосив, що у світі є країни, яким вдалося вийти зі складу авторитарних імперій та режимів. Одні долучилися до колективного Заходу, деякі продовжують свою боротьбу за приєднання до цивілізованого світу, водночас зберігають небезпеку втрати власної державності, а Грузія та Білорусь вже втратили формальну незалежність. Україна внаслідок шаленого спротиву Росії та власної нерішучості опинилася у війні за власну незалежність від авторитарної імперії.

"Ми маємо бути впевнені, що хоча б 100 років на Україну ніхто не нападе. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей", — заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України.

Він зазначив, що це можливо у разі, якщо Україна вступить у НАТО. Валерій Залужним згадав про спірність військових спроможностей НАТО, однак, за його словами, "альтернативи сьогодні немає".

Нагадаємо, 5 жовтня Валерій Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку. Він зазначив, що громадян 18-25 річного віку потрібно максимально берегти, бо у них "ментальність зовсім інша".

До речі, в середу, 16 жовтня, ексголовком показав свіже фото з дружиною. Селфі було зроблено під час прогулянки в Лондоні.