"Хто питав в особистих": Мар'яна Безугла розповіла, яке має військове звання та позивний (фото)

Народна депутатка виклала в мережу інформацію із застосунку "Резерв+", звідки можна дізнатись про її звання та спеціальність, а в коментарях розповіла про її позивний.

Народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла розповіла, яке має військове звання та військовий позивний. Фото з мобільного застосунку "Резерв+" з особистими даними вона виставила в мережі Х.

Згідно з цими даними, Мар'яна Безугла є військовозобов'язаною за спеціальністю "Лікувальна справа в наземних військах (загальна практика)". Вона має звання "старший лейтенант".

"Давно на обліку. Мобілізована в 2015. ОР-1. Хто питав в особистих", — підписала фото народна депутатка.

Дані про військовий облік Мар'яни Безуглої Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

В коментарях у Мар'яни Безуглої запитали, який у неї позивний.

"Білка", — відповіла вона.

Позивний Мар'яни Безуглої Фото: соцмережа Х

Нагадаємо, Мар'яна Безугла після підбиття Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським підсумків "Курської операції" заявила про виведення Україною військ з Росії. Пізніше стало відомо, що головком нещодавно приїжджав в область, спілкувався з командирами, нагороджував бійців і особисто спостерігав, як розгортається ситуація на цьому напрямку. За інформацією політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, Сирський ніяк не натякав, що ЗСУ будуть виходити звідти.

Пізніше, в п'ятницю, 8 листопада, нардепка заявила, що ексдепутатка Надія Савченко може бути причетною до наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині. Мар'яна Безугла попросила СБУ перевірити Героїню України. Ця заява викликала бурхливу реакцію в мережі.