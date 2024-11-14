Установил флаг РФ над ОГА: получил подозрение главарь "Луганской гвардии", детали (видео)

СБУ арестовала и вручила подозрение Ли Вон Чолю (Герману Прокопиву), который был активным участником российского мятежа в 2014 году и помог врагу захватить власть в Луганске. Фигурант подробно рассказал о своих преступлениях и государственной измене.

Житель Луганска, украинец корейского происхождения Ли Вон Чоль, десять лет назад помог российским оккупантам захватить власть в Луганске. Он собственноручно устанавливал российский флаг на горсовете, размахивая пистолетом и надеясь, что после "русской весны" будет жить как в Москве. Осенью 2024 года боевик попал в плен бойцам батальона "Свобода" Нацгвардии и дал видеосвидетельство о своей преступной карьере. О вручении подозрения боевику и наемнику, который воевал на стороне ВС РФ, сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Интервью Германа Прокопива (Ли Вон Чоля) на канале военного корреспондента Юрия Бутусова

В заметке СБУ указано, подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса получил украинский гражданин Ли Вон Чоль, который имеет псевдоним Герман Прокопив. Украинец корейского происхождения по состоянию на 2014 год проживал в Луганске и принимал личное участие в установлении российского флага на Луганском горсовете. После этого, в течение следующих десяти лет, он успел побывать в незаконном вооруженном формировании "Луганская гвардия", издевался над людьми с проукраинскими взглядами, воевал против Сил обороны во время первой фазы гибридного вторжения РФ, позже — во время полномасштабного вторжения.

Подозрение вручили благодаря "самообличительным показаниям", добавили правоохранители. Согласно полученным доказательствам Ли Вон Чоль (Герман Прокопов) подозревается в преступлениях по трем статьям:

государственная измена — ч. 1 ст. 111, возможное наказание — от 12 до 15 лет заключения;

посягательство на территориальную целостность — ч. 2 ст. 110, от 5 до 10 лет;

участие в незаконных вооруженных формировании — ст. ч. 2 ст. 260, от 3 до 8 лет.

Правоохранители подытожили, что Ли Вон Чоля арестовали и, вероятно, после судебного приговора боевик из Луганска проведет за решеткой до 15 лет.

Ли Вон Чоль, или Герман Прокопов — биография

Тем временем фигурант уголовного производства, о котором написала СБУ, 12 ноября появился в видео на YouTube-канале военного журналиста, главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова. В часовом разговоре Ли Вон Чоль подробно рассказал о своей деятельности с 2014 по 2024 год. Начинает с истории о том, как он, еще один украинец и трое россиян вывешивали российский триколор на здании Луганского горсовета. После этого, в составе группы боевиков, бегал по городу с огнестрельным оружием и минометом, стрелял по правоохранителям и военнослужащим. Кроме того, "Герман" объяснил, ради чего вместе с сообщниками совершил мятеж против Украины: по его словам, хотел, чтобы в Луганске была такая жизнь, как в Москве. Во время разговора с журналистом мужчина уверял, что сначала совсем не замечал присутствия кадровых российских военных и никогда об этом якобы не думал "до этого момента". Также Ли Вон Чоль сравнил себя со Степаном Бандерой, потому что он "также сидел в тюрьме".

Из интервью становится понятно, что во время задержания на линии фронта Ли Вон Чоль почему-то воевал не в броне, а в каремате с прорезями для глаз. В плен его взяли бойцы батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии, сказал Бутусов.

Отметим, Фокус писал о задержании "Германа Прокопива" 19 октября. Первые фото фигуранта появились в канале "Не жди меня из Украины", а его личность подтвердил донецкий журналист Денис Казанский. В заметке предполагали, что он попал в плен ВСУ и напоминали, как он преследовал проукраинских активистов во время первой фазы вторжения РФ.

Напоминаем, 14 ноября СБУ и ГБР вручили подозрение народному депутату, который подталкивал Украину к капитуляции: что известно о деталях задержания.