Вывесил российский флаг над ОГА в 2014 году: ВСУ взяли в плен главаря "Луганской гвардии" (фото)

Известный украинский коллаборант Герман Прокопив, помогавший России оккупировать Луганск в 2014 году, возможно, попал в плен ВСУ. В отношении него действуют санкции Евросоюза.

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Один из самых известных луганских коллаборантов, руководитель боевого крыла "Луганской гвардии" Герман Прокопив, предположительно, оказался в плену Сил обороны Украины. Фото мужчины опубликовал Telegram-канал "Не жди меня из Украины".

В 2014 году Прокопив возглавлял боевое крыло сепаратисткой группировки "Луганская гвардия" и принимал непосредственное участие в российской оккупации. По сообщениям украинского журналиста Дениса Казанского, именно Прокопив вывесил российский триколор над Луганской ОГА.

На опубликованных кадрах видно, что за последние десять лет внешний вид Прокопива несколько изменился, но все же узнать его можно, уточнил журналист.

Он также предположил, что Прокопив — важная цель и что его могут привлечь к ответственности за военные преступления.

"Еще в 2014 году он, по разным свидетельствам, принимал участие в похищениях, пытках и убийствах жителей Луганска с проукраинской позицией <…> Прокопив — один из тех, кто погрузил Луганск в кровавую кашу, которая бурлит уже 10 лет", — говорится в публикации.

Кто такой Герман Прокопив

Герман Прокопов (имя при рождении – Ли Ван Чоль) был одним из наиболее активных участников пророссийских митингов и захватов админзданий в Луганске в 2014 году. Он неоднократно угрожал активистам луганского Евромайдана, пытался запугивать и демонстрировал травматическое оружие. По неподтвержденным данным, предполагаемый боевик участвовал в грабежах нескольких предприятий, руководство которых было против смены власти в городе.

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В "Трекере подсанкционных лиц" (EU sanctions tracker) Европейской комиссии есть данные о Германе Прокопиве. Сообщается, что он родился 7 июня 1991 года в Чехии. В отношении него действуют ограничения на передвижение по ЕС.

Карточка Германа Прокопива на сайте Еврокомиссии

"Ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — сообщается на сайте Еврокомиссии.

Прокопив представлял боевое крыло организации "Луганская гвардия", был активным участником и организатором различных провокаций на митингах Евромайдана. Участвовал в захвате Луганской ОГА. Устанавливал российские триколоры на здания и памятники Луганска, отмечается на сайте "Миротворець".

Напомним, что 4 октября стало известно, что в Энергодаре взорвали топ-коллаборанта, имевшего отношение к преследованиям украинцев.

В конце сентября появились данные о том, что один из работников ТЦК сотрудничал с врагом в оккупации и подозревается в коллаборационной деятельности.