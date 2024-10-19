Вивісив російський прапор над ОДА у 2014 році: ЗСУ взяли в полон ватажка "Луганської гвардії" (фото)

Відомий український колаборант Герман Прокопів, який допомагав Росії окупувати Луганськ у 2014 році, можливо, потрапив у полон ЗСУ. Щодо нього діють санкції Євросоюзу.

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Один із найвідоміших луганських колаборантів, керівник бойового крила "Луганської гвардії" Герман Прокопів, імовірно, опинився в полоні Сил оборони України. Фото чоловіка опублікував Telegram-канал "Не чекай на мене з України".

У 2014 році Прокопів очолював бойове крило сепаратистського угруповання "Луганська гвардія" і брав безпосередню участь у російській окупації. За повідомленнями українського журналіста Дениса Казанського, саме Прокопів вивісив російський триколор над Луганською ОДА.

На опублікованих кадрах видно, що за останні десять років зовнішній вигляд Прокопіва дещо змінився, але все ж упізнати його можна, уточнив журналіст.

Він також припустив, що Прокопів — важлива ціль і що його можуть притягнути до відповідальності за воєнні злочини.

"Ще у 2014 році він, за різними свідченнями, брав участь у викраденнях, тортурах і вбивствах мешканців Луганська з проукраїнською позицією <...> Прокопів — один із тих, хто занурив Луганськ у криваву кашу, що вирує вже 10 років", — ідеться в публікації.

Хто такий Герман Прокопів

Герман Прокопов (ім'я при народженні — Лі Ван Чоль) був одним із найактивніших учасників проросійських мітингів і захоплень адмінбудівель у Луганську 2014 року. Неодноразово погрожував активістам луганського Євромайдану, намагався залякувати й демонстрував травматичну зброю. За непідтвердженими даними, ймовірний бойовик брав участь у пограбуваннях кількох підприємств, керівництво яких було проти зміни влади в місті.

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У "Трекері підсанкційних осіб" (EU sanctions tracker) Європейської комісії є дані про Германа Прокопіва. Повідомляють, що він народився 7 червня 1991 року в Чехії. Щодо нього діють обмеження на пересування по ЄС.

Картка Германа Прокопіва на сайті Єврокомісії

"Обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", — повідомляється на сайті Єврокомісії.

Прокопів представляв бойове крило організації "Луганська гвардія", був активним учасником і організатором різних провокацій на мітингах Євромайдану. Брав участь у захопленні Луганської ОДА. Встановлював російські триколори на будівлі та пам'ятники Луганська, зазначається на сайті "Миротворець".

Нагадаємо, що 4 жовтня стало відомо, що в Енергодарі підірвали топколаборанта, який мав стосунок до переслідувань українців.

Наприкінці вересня з'явилися дані про те, що один із працівників ТЦК співпрацював із ворогом в окупації та підозрюється у колабораційній діяльності.