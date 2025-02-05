До України завезли сотні кілограмів небезпечних продуктів із Туреччини: деталі (фото)

На Київщині утилізували 810 кг імпортованих овочів. В них, як повідомили у Держпродспоживслужбі, перевищений вміст нітратів.

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У Борисполі Київської області було знищено партію вантажу зі свіжими кабачками з Туреччини вагою 810 кг. Про це інформують у Держпродспоживслужбі.

Як зазначається, під час здійснення заходів державного контролю у вказаній продукції було виявлено перевищений вміст нітратів.

Відповідно до вимог законодавства, вантаж було затримано для його знищення.

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів пояснюють, що небезпечними вважаються харчові продукти, які є непридатними для споживання та шкідливими для здоров’я. Зокрема, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля.

На початку лютого 2023 року у Держпродспоживслужбі повідомляли, що в Україну потрапили небезпечні горіхи, які викликають рак печінки. У продукті виявлено шкідливий для організму людини токсин.

Перед цим в Україні виявили партію печива, виготовленого в Румунії компанією Ro Star SA. У складі продукції, яка експортувалася з Польщі, знайшли зависокий вміст акриламіду.

Ще раніше в каві, яку завезли в Україну з Німеччини, виявили хлорпірифос, який застосовують для захисту рослин від шкідливих комах. Вживання такої кави здатне навіть призвести до коми.