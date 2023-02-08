В Україну завезли горіхи, які викликають рак печінки: де продають і хто виробник

У продукті виявлено шкідливий токсин, який здатний за короткий термін зруйнувати організм. Держпродспоживслужба розпорядилася вилучити партію з обігу.

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На прилавки українських супермаркетів потрапили небезпечні для здоров'я горіхи, які можуть спричинити онкологічні захворювання. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Привезені на продаж вони були з Бразилії, і їх проблема в максимально підвищеному рівні афлатоксинів. Це продукт життєдіяльності грибів роду Aspergillus, які є токсичними.

Інформація про всі шкідливі речовини, які є в бразильських горіхах, була отримана за допомогою системи швидкого оповіщення харчових продуктів RASFF від 26 січня.

Експортером із Бразилії був AMENDOPERES LTDA, трейдером стала нідерландська компанія ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands, а кінцевим отримувачем в Україні компанія ТОВ "КРІОЛІТ-Д", вул. Океанська, 4, м. Дніпро.

Держпродспоживслужба Івано-Франківської області попередила одержувачів цієї партії продукції про те, що продавати її не можна, і необхідно вилучити з обігу згідно із законом "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів".

Небезпека Афлатоксину-В1, який був виявлений у горіхах своєю гепатотропною отрутою, яка здатна уражати печінку людини. У зв'язку із цим розвивається цироз, а також рак печінки.

Нагадаємо, що 25 січня в Україні виявили небезпечне печиво з Румунії, яке викликає онкологію. У складі продукту виявили неприпустимо високий вміст акриламіду. Відповідно до норм законодавства, продукт потрібно негайно вилучити з обігу.

4 січня міністр із Німеччини запропонував уряду ФРН відмовитися від нанесення терміну придатності на багатьох продуктах харчування, оскільки щомісяця знищується рекордна кількість продуктів.