У Німеччині хочуть скасувати термін придатності для багатьох продуктів харчування, — міністр

Таке рішення уряд країни аргументує тим, що у ФРН щороку викидають на сміття тонни продуктів, які ще придатні до споживання.

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Уряд Німеччини планує відмовитися від терміну придатності на багатьох продуктах харчування, оскільки щорічно у країні в контейнерах для відходів виявляються тонни продуктів, які ще придатні для вживання. З такою ініціативою виступив міністр сільського господарства Баден-Вюртемберг Петер Хаук, повідомляє німецька мовна організація SWR.

Йдеться про такі продукти, які можуть зберігатись досить тривалий час — сіль, цукор, спеції, крупи, консерви та якінші. На думку міністра, нині на таких товарах ставлять термін придатності через що у відрі для сміття у німецьких громадян виявляється занадто багато їжі. Цей термін часто має на увазі, що продукти харчування стають неїстівними після закінчення терміну придатності. Хаук тепер хоче протистояти цим розтратам.

"Багато споживачів все ще викидають продукти харчування через термін придатності, що минув, хоча вони все ще придатні для вживання", — сказала генеральний директор торгової асоціації Баден-Вюртемберга Сабіна Хагманн.

Тепер як новий голова Конференції міністрів із захисту прав споживачів, Хаук хоче обговорити ідею маркування продуктів харчування лише датою виготовлення. Водночас урядовець відкидає пропозицію федерального міністра сільського господарства Джема Оздеміра більше не карати громадян за те, що вони забирають викинуті продукти з контейнерів для відходів.

"Будь-яка людина, яка хоче врятувати їстівні продукти з контейнерів для відходів, не повинна переслідуватися за це", — заявив Оздемір в інтерв'ю Rheinische Post.

Однак, на думку міністра, такі випадки мають розцінюватися як крадіжка. Мета ж має полягати у тому, щоб викидалося менше їжі.

Раніше повідомлялося, що у вересні минулого року правоохоронці у Чернігові проводили розслідування незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Як з'ясувалося, тонни прострочених продуктів лежали на складах, а люди зрештою опинилися без допомоги.