В Германии хотят отменить срок годности для многих продуктов питания, — министр

Такое решение правительство страны аргументирует тем, что в ФРГ ежегодно выбрасывают на мусор тонны продуктов, которые еще пригодны к употреблению.

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Правительство Германии планирует отказаться от нанесения срока годности на многих продуктах питания, поскольку ежегодно в стране в контейнерах для отходов оказываются тонны продуктов, которые еще пригодны для употребления. С такой инициативой выступил министр сельского хозяйства Баден-Вюртемберг Петер Хаук, передает немецкая вещательная организация SWR.

Речь идет о таких продуктах, которые могут сохраняться достаточно продолжительное время — соль, сахар, специи, крупы, консервы и другие. По мнению министра, в настоящее время на таких товарах ставят срок годности из-за чего в мусорном ведре у немецких граждан оказывается слишком много еды. Этот термин часто подразумевает, что продукты питания становятся несъедобными после истечения срока годности. Хаук теперь хочет противостоять этим растратам.

"Многие потребители все еще выбрасывают продукты питания из-за истекшего срока годности, хотя они все еще пригодны для употребления", — сказала генеральный директор торговой ассоциации Баден-Вюртемберга Сабина Хагманн.

Теперь же как новый председатель Конференции министров по защите прав потребителей, Хаук хочет обсудить идею маркировки продуктов питания только датой изготовления. Вместе с тем чиновник отвергает предложение федерального министра сельского хозяйства Джема Оздемира больше не наказывать граждан за то, что они забирают выброшенные продукты из контейнеров для отходов.

"Любой, кто хочет спасти съедобные продукты из контейнеров для отходов, не должен подвергаться преследованию за это", — заявил Оздемир в интервью Rheinische Post.

Однако, по мнению министра, подобные случаи должны расцениваться как кража. Цель же должна заключаться в том, чтобы выбрасывалось меньше еды.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года правоохранители в Чернигове проводили расследование незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Как выяснилось, тонны просроченных продуктов лежали на складах, а люди в итоге оказались без помощи.