Тонны гуманитарки гниют на складах: чиновникам в Чернигове грозит уголовное дело (фото, видео)

Множество коробок с консервами, крупами, мукой и детским питанием хранили на складе бывшего "Холодторга". Была и замороженная продукция — курица, рыба, картофель фри и полуфабрикаты. Сроки годности товаров истекли еще в середине июля, в итоге люди остались без помощи.

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Правоохранителои в Чернигове расследуют незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Об этом в разговоре с "Суспільним" сказала представитель Национальной полиции в области Наталья Слабеняк.

В начале сентября управляющая одного из складов Чернигова Виктория Высовень сообщила, что на территории ее предприятии хранится гуманитарная помощь, которую привезла областная военная администрация (ОВА).

[ + – ] Виктория Высовень управляет одним из складов в Чернигове

Первую партию гуманитарки, как говорит женщина, привезли на склады еще 4 марта.

"Это были медикаменты, продукты, абсолютно все, что было нужно людям. Площадь все это занимало где-то 1000 квадратных метров – это минимум. Почти вся база была занята гуманитарной помощью, в том числе рампа, общие коридоры, склады", — объяснила она ситуацию.

Телеканал "Новый Чернигов" еще в начале сентября сообщал о наличии гуманитарной помощи, которая может испортиться, на складах бывшей компании "Холодторг" в Чернигове. Речь шла о множестве коробок с консервами, крупами, муки, детским питанием и даже нескольких генераторах.

Верховная Рада на одном из заседании должна была создать временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.

Виктория Высовень говорит, что власти на нее давили — угрожали выдать повестки работникам предприятия, обвиняли ее в расшатывании ситуации в области. Перед Днем Независимости склады на 5 дней отключили от электроснабжения. Долгов или неисправностей у предприятия не было, отметила руководитель.

Гуманитарка пропадает на складах

В начале сентября Виктория дала интервью одному из телеканалов Чернигова, журналисты показали кадры остатков гуманитарной помощи. Сроки годности части продукции истекли. Заместитель начальника Черниговской ОВА Жанна Шерстюк сказала, что эти товары не принадлежат ОВА.

"Кроме нас там были товары других волонтеров, там были и есть товары разных арендаторов. Там не сказано чьи они, не показаны сроки и накладные на товар, как я могу это либо подтверждать, либо опровергать? Все товары из этих складов администрация вывезла еще месяц назад", — заявила чиновник.

Но директор Виктория Высовень говорит, что это — неправда.

"У нас осталась сегодня гуманитарная помощь в виде замороженной продукции: курица, рыба, если не ошибаюсь, картофель фри и полуфабрикаты. К сожалению, часть этой продукции уже просрочена", — заявила она.

В рамках открытого уголовного производства полицейские проверяют факты, которые изложила Виктория Высовень.

Журналисты "Суспільного" 21 сентября были на предприятии и видели морозильные камеры с продукцией.Руководство говорит, что документации на эту продукцию у них нет.

Они сказали, что коробки привезли представители ОВА. Среди них – партия просроченных полуфабрикатов, которые изготовили в феврале 2022 года, их срок годности истек еще в мае.

Жанна Шерстюк утверждает, что часть гуманитарной помощи поступила уже просроченной. Ее надо утилизировать по спецпроцедуре, которая занимает время.

Черниговская ОВА получила более 2 тыс. паллет гуматитарной помощи

С марта Черниговская ОВА получила более 2 тыс. паллет гуматитарной помощи, отдельно раздали еще 470 тысяч продуктовых наборов. Из части полученной благотворительности сформировали резерв, хранящийся в других локациях.

"Процентов 10-15 откладывали — то, что долговременного срока хранения. На всякий случай, к сожалению, наша география такова, что надо быть готовыми, уже есть опыт, как может быть", — заметила Шерстюк.

В марте учет гуманитарки почти не вели. Все фуры разгружали и сразу передавали волонтерам, а с апреля всю гуманитарку фиксируют в специально созданной программе.

"Это программа, к которой имеют доступ в Офисе президента и в центральных органах власти. Все видят по каждой категории, сколько остатков, на каких складах", – заключила Жанна Шерстюк.

Напомним, что полицейские проводили обыски во Львове, Киеве и Киевской области у "волонтеров", которых обвинили в краже пожертвований для ВСУ.

Фокус писал о крупном хищении гуманитарной помощи в Запорожской области. Называющий себя "внештатным агентом" НАБУ Евгений Шевченк заявил, что ведомство получило информацию о причастности к схеме топ-чиновников из ОП и "Слуги Народа".