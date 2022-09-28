Тонни гуманітарки гниють на складах: чиновникам у Чернігові загрожує кримінальна справа (фото, відео)

Безліч коробок із консервами, крупами, борошном та дитячим харчуванням зберігали на складі колишнього "Холодторгу". Була й заморожена продукція — курка, риба, картопля фрі та напівфабрикати. Терміни придатності товарів закінчилися ще в середині липня, в результаті люди залишилися без допомоги.

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Правоохоронці у Чернігові розслідують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Про це у розмові із "Суспільним" сказала представниця Національної поліції в області Наталія Слабеняк.

На початку вересня керівниця одного зі складів Чернігова Вікторія Висовень повідомила, що на території її підприємства зберігається гуманітарна допомога, яку привезла обласна військова адміністрація (ОВА).

[ + – ] Вікторія Висовень керує одним із складів у Чернігові

Першу партію гуманітарки, як каже жінка, привезли на склади ще 4 березня.

"Це були медикаменти, продукти, абсолютно все, що потрібно людям. Площі все це займало десь 1000 квадратних метрів — це мінімум. Майже вся база була зайнята гуманітарною допомогою, зокрема рампа, загальні коридори, склади", — пояснила вона ситуація.

Телеканал "Новий Чернігів" ще на початку вересня повідомляв про наявність гуманітарної допомоги, яка може зіпсуватися на складах колишньої компанії "Холодторг" у Чернігові. Йшлося про безліч коробок з консервами, крупами, борошна, дитячим харчуванням і навіть кількох генераторів.

Верховна Рада на одному із засідань мала створити тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни.

Вікторія Висовень каже, що влада на неї тиснула — погрожувала видати повістки працівникам підприємства, звинувачувала її у розхитуванні ситуації в області. Перед Днем Незалежності склади на 5 днів відключили від електропостачання. Боргів чи несправностей підприємство не мало, зазначила керівниця.

Гуманітарка пропадає на складах

На початку вересня Вікторія дала інтерв'ю одному із телеканалів Чернігова, журналісти показали кадри залишків гуманітарної допомоги. Терміни придатності частини продукції спливли. Заступниця начальника Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк сказала, що ці товари не належать ОВА.

"Крім нас, там були товари інших волонтерів, там були і є товари різних орендарів. Там не сказано, чиї вони, не показані терміни та накладні на товар, як я можу це підтверджувати або спростовувати? Всі товари з цих складів адміністрація вивезла ще місяць тому", — заявила чиновниця.

Але директорка Вікторія Висовень каже, що це неправда.

"У нас залишилася сьогодні гуманітарна допомога у вигляді замороженої продукції: курка, риба, якщо не помиляюся, картопля фрі та напівфабрикати. На жаль, частина цієї продукції вже прострочена", — заявила вона.

У межах відкритого кримінального провадження поліцейські перевіряють факти, які виклала Вікторія Висовень.

Керівництво каже, що документації на цю продукцію у них немає.

Вони сказали, що ящики привезли представники ОВА. Серед них — партія прострочених напівфабрикатів, які виготовили у лютому 2022 року, їхній термін придатності закінчився ще у травні.

Жанна Шерстюк стверджує, що частина гуманітарної допомоги надійшла вже простроченою. Її треба утилізувати за спецпроцедурою, що займає час.

Чернігівська ОВА отримала понад 2 тис. палет гуманітарної допомоги

З березня Чернігівська ОВА отримала понад 2 тис. палет гуманітарної допомоги, окремо роздали ще 470 тисяч продуктових наборів. З частини одержаної благодійності сформували резерв, що зберігається в інших локаціях.

"Відсотків 10-15 відкладали — те, що довготривалий термін зберігання. Про всяк випадок, на жаль, наша географія така, що треба бути готовими, вже є досвід, як може бути", — зауважила Шерстюк.

У березні облік гуманітарки майже не вели. Усі фури розвантажували та одразу передавали волонтерам, а з квітня всю гуманітарку фіксують у спеціально створеній програмі.

"Це програма, до якої мають доступ в Офісі президента та в центральних органах влади. Усі бачать по кожній категорії, скільки залишків, на яких складах", — сказала Жанна Шерстюк.

Нагадаємо, що поліцейські проводили обшуки у Львові, Києві та Київській області у "волонтерів", яких звинуватили у крадіжці пожертв для ЗСУ.

Фокус писав про велике розкрадання гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Євген Шевченко, який називає себе "позаштатним агентом" НАБУ, заявив, що відомство отримало інформацію про причетність до схеми топчиновників з ОП та "Слуги Народу".