Обшуки у справі авто для ЗСУ: поліція звинувачує волонтерів у присвоєнні донатів (фото)

Злочинну схему, за даними силовиків, організували троє людей, яким загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нацполіція проводить у Львові, Києві та Київській області обшуки у справі волонтерів, яких звинувачують у присвоєнні донатів, призначених для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За даними силовиків, шахрайську схему з присвоєння донатів організували троє людей. Для незаконної діяльності підозрювані використовували маркування громадських організацій, після чого продавали автомобілі, які призначалися для українських військовослужбовців.

"Чоловіки з метою отримання прибутку продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав і призначався для потреб ЗСУ. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наклейки громадських організацій. Продовжуються всі необхідні слідчі дії, зокрема обшуки за місцями проживання правопорушників у Києві, Київській області та Львові", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У поліції наголосили, що розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу — "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".

Наразі, як стверджують поліцейські, вирішується питання про оголошення чоловікам підозри. Якщо їхню провину буде доведено в суді — фігурантам розслідування загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та можливою забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

У пресрелізі Нацполіція не уточнює імена громадян, яких правоохоронці підозрюють у присвоєнні донатів. Джерела видання "Українська правда" підтверджують, що обшуки у львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського пов'язані з цим провадженням.

Мовознавець Святослав Літинський у своєму Facebook пізніше опублікував нові подробиці слідчих дій, які проводились у його квартирі. За словами волонтера, силовики протримали у житлі дружину з дітьми майже дві години та відмовлялися запрошувати сусідів бути свідками.

"Відмовили у базовому праві — праві на юридичну допомогу. Лікарі констатували передінфарктний стан. 7-8 дорослих чоловіків..." — додав Літинський, коментуючи ранкові обшуки.

[ + – ] Святослав Літинський повідомив нові деталі обшуків у його квартирі

Нагадаємо, вранці 8 вересня поліцейські прийшли з обшуками до львівських волонтерів Назарія Островського та Святослава Літинського. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловіків підозрюють у продажу автомобілів, які завозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил.

Також повідомлялося, що наприкінці серпня Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід іншим волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, які є фігурантами подібного кримінального провадження про продаж автомобілів, завезених для українських військовослужбовців.