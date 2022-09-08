У Львові силовики прийшли з обшуками до волонтерів Літинського й Островського (фото)

Правоохоронці, за даними ЗМІ, вивчають факти можливого продажу автомобілів, які ввозилися в Україну як допомога ЗСУ.

У четвер вранці, 8 вересня, правоохоронці проводять обшуки у львівських волонтерів Назарія Островського та Святослава Літинського. Про слідчі дії у своєму Facebook повідомив один із підозрюваних.

За словами мовознавця Святослава Літинського, правоохоронці спочатку сказали, що прийшли до нього додому, щоби вручити повістку. Однак, як зазначає волонтер, під час діалогу силовики показали його дружині ухвалу про проведення обшуку.

"О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук. Добрий день, Вам повістка. Відкрийте. Ось не повістка, а ухвала про обшук…" — написав Літинський, коментуючи проведення слідчих дій.

У коментарях під публікацією волонтер уточнив, що його адвокат уже прямує на місце інциденту.

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У коментарі виданню "Наші Гроші" Святослав Літинський розповів, що наразі перебуває в Польщі, а обшуки у квартирі проходили в присутності його дружини. За словами мовознавця, він тимчасово виїхав із України, щоб вирішити питання щодо купівлі чергового автомобіля для Збройних сил.

За даними видання "Наші Гроші", вранці 8 вересня обшуки проходили також в іншого львівського волонтера Назарія Островського. Чоловік здивувався, що є фігурантом розслідування, та назвав "фабрикацією" відкриття кримінального провадження.

"Тут питання не так щодо мене, як щодо капелана, якому ми передали автомобіль. Ми, як-то кажуть, "ідемо причепом". Я фізично завозив цей автомобіль для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на Миколаївському напрямку", — продовжив Островський у спілкуванні з журналістами.

Інформацію про те, що автомобіль передавали капелану Ігореві Плохому, також підтвердив Святослав Літинський.

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За даними журналістів, ухвалу про проведення обшуків ще 16 серпня видала суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко в межах кримінального провадження, розпочатого 24 червня 2022 року. Ухвалу в межах цього досудового розслідування, як стверджують "Наші Гроші", не публікували в Єдиному держреєстрі судових рішень.

"Слідчі вивчають факти незаконного використання з метою отримання прибутку автомобільного транспорту, ввезеного на територію України як гуманітарну допомогу групою з числа жителів м. Києва, Київської та Львівської областей. Святослав Літинський разом із однодумцями ввезли та передали ЗСУ більше 250 автомобілів", — ідеться в матеріалі видання, присвяченого обшукам у львівських волонтерів.

Святослав Літинський — волонтер і мовознавець, один із кандидатів на посаду мовного омбудсмена в Україні. 2015 року Святослав Літинський виграв судовий процес про видачу йому паспорта громадянина України без дублювання інформації російською мовою. У 2016 році суд схвалив позов мовознавця до виробника комп'ютерної техніки HP через відсутність україномовного маркування клавіатури.

Назарій Островський — волонтер, заступник керівника Бродівського районного осередку "Української галицької партії".

Варто зазначити, що наприкінці серпня районний суд Львова обрав запобіжний захід іншим волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, яких слідство звинувачує в продажу автомобілів, завезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Офіс генпрокурора, коментуючи звинувачення щодо Олеся Дзиндрі та Юрія Музичука, стверджував, що слідство наразі встановлює інших причетних осіб до можливого завезення автомобілів в Україну.