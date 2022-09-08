Во Львове силовики пришли с обысками к волонтерам Литинскому и Островскому (фото)

Правоохранители, по данным СМИ, изучают факты возможной продажи автомобилей, которые ввозились в Украину в качестве помощи ВСУ.

В четверг утром, 8 сентября, правоохранители проводят обыски у львовских волонтеров Назария Островского и Святослава Литинского. О следственных действиях в своем Facebook сообщил один из подозреваемых.

По словам языковеда Святослава Литинского, правоохранители сначала сказали, что пришли к нему домой, чтобы вручить повестку. Однако, как отмечает волонтер, во время диалога силовики показали его супруге постановление о проведении обыска.

"О, полиция все-таки прочитала, как посадить волонтеров. У меня обыск. Здравствуйте, Вам повестка. Откройте. Вот не повестка, а решение об обыске…", — написал Литинский, комментируя проведение следственных действий.

В комментариях под публикацией волонтер уточнил, что его адвокат уже направляется на место инцидента.

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В комментарии изданию "Наші Гроші" Святослав Литинский рассказал, что в данный момент находится в Польше, а обыски в квартире проходили в присутствии его супруги. По словам языковеда, он временно выехал из Украины, чтобы решить вопрос о покупке очередного автомобиля для Вооруженных сил.

По данным издания "Наші Гроші", утром 8 сентября обыски проходили также у другого львовского волонтера Назария Островского. Мужчина удивился тому, что является фигурантом расследования и назвал "фабрикацией" открытие уголовного производства.

"Здесь вопрос не столько по мне, сколько по капеллану, которому мы передали автомобиль. Мы, как говорится, "идем прицепом". Я физически завозил этот автомобиль для капеллана Игоря Плохого, который служит сейчас на Николаевском направлении", — продолжил Островский в общении с журналистами.

Информацию о том, что автомобиль передавали капеллану Игорю Плохому, также подтвердил Святослав Литинский.

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По данным журналистов, постановление о проведении обысков еще 16 августа выдала судья Голосеевского районного суда Киева Виктория Хоменко в рамках уголовного производства, начатого 24 июня 2022 года. Постановление в рамках этого досудебного расследования, как утверждают "Наші Гроші", не публиковали в Едином госреестре судебных решений.

"Следователи изучают факты незаконного использования с целью получения прибыли автомобильного транспорта, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи группой из числа жителей г. Киева, Киевской и Львовской областей. Святослав Литинский вместе с единомышленниками ввезли и передали ВСУ более 250 автомобилей", — говорится в материале издания, посвященного обыскам у львовских волонтеров.

Святослав Литинский — волонтер и языковед, один из кандидатов на должность языкового омбудсмена в Украине. В 2015 году Святослав Литинский выиграл судебный процесс о выдаче ему паспорта гражданина Украины без дублирования информации на русском языке. В 2016 году суд одобрил иск языковеда к производителю компьютерной техники HP из-за отсутствия украиноязычной маркировки клавиатуры.

Назарий Островский — волонтер, заместитель руководителя Бродовской районной ячейки "Украинской галицкой партии".

Стоит отметить, что в конце августа районный суд Львова избрал меру пресечения другим волонтерам Олесю Дзындре и Юрию Музычуку, которых следствие обвиняет в продаже автомобилей, завезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

Офис генпрокурора, комментируя обвинения в отношении Олеся Дзындри и Юрия Музычука, утверждал, что следствие в данный момент устанавливает других причастных лиц к возможному завозу автомобилей в Украину.