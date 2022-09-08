Обыски по делу авто для ВСУ: полиция обвиняет волонтеров в присвоении донатов (фото)

Преступную схему, по данным силовиков, организовали трое человек, которым грозит до 7 лет лишения свободы.

Нацполиция проводит во Львове, Киеве и Киевской области обыски по делу волонтеров, которых обвиняют в присвоении донатов, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

По данным силовиков, мошенническую схему по присвоению донатов организовали трое человек. Для осуществления незаконной деятельности подозреваемые использовали маркировку общественных организаций, после чего продавали автомобили, которые предназначались для украинских военнослужащих.

"Мужчины с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ. В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций. Продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе обыски по местам жительства правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции подчеркнули, что начато уголовное производство по ч.3 ст. 201-2 Уголовного кодекса — "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".

В данный момент, как утвержадют полицейские, решается вопрос об объявлении мужчинам подозрения. Если их вина будет доказана в суде — фигурантам расследования грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и возможным запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

В пресс-релизе Нацполиция не уточняет имена граждан, которых правоохранители подозревают в присвоении донатов. Источники издания "Украинская правда" подтверждают, что обыски у львовских волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского связаны с данным производством.

Языковед Святослав Литинский в своем Facebook позже опубликовал новые подробности следственных действий, которые проводились в его квартире. По словам волонтера, силовики продержали в жилье жену с детьми около двух часов и отказывались приглашать соседей быть понятыми.

"Отказали в базовом праве — праве на юридическую помощь. Врачи констатировали предынфарктное состояние. 7-8 взрослых мужчин…", — добавил Литинский, комментируя утренние обыски.

[ + – ] Святослав Литинский сообщил новые детали обысков в его квартире

Напомним, утром 8 сентября полицейские пришли с обысками к львовским волонтерам Назарию Островскому и Святославу Литинскому. В СМИ появилась информация о том, что мужчин подозревают в продаже автомобилей, которые завозились в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил.

Также сообащалось, что в конце августа Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения другим волонтерам Олесю Дзындре и Юрию Музычуку, которые являются фигурантами подобного уголовного производства о продаже автомобилей, завезенных для украинских военнослужащих.