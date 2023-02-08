В Украину завезли орехи, которые вызывают рак печени: где продают и кто производитель

В продукте обнаружен вредоносный токсин, который способен за короткий срок разрушить организм. Госпродпотребслужба распорядилась изъять партию из оборота.

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На прилавки украинских супермаркетов попали опасные для здоровья орехи, которые могут вызвать онкологические заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Привезены на продажу они были из Бразилии, и их проблема в максимально повышенном уровне афлатоксинов. Это продукт жизнедеятельности грибов рода Aspergillus, которые являются токсичными.

Информация обо всех вредоносных веществах, которые есть в бразильских орехах, была получена при помощи системы быстрого оповещения по пищевым продуктам RASFF от 26 января.

Экспортером из Бразилии был AMENDOPERES LTDA, трейдером выступила нидерландская компания ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES B.V., Netherlands, а конечным получателем в Украине компания ООО "КРІОЛІТ-Д", ул. Океанская, 4, г. Днепр.

Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области предупредила получателей этой партии продукции о том, что продавать ее нельзя, и необходимо изъять из оборота согласно закону "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Опасность Афлатоксина-В1, который был обнаружен в орехах своим гепатотропным ядом, который способен поражать печень человека. В связи с этим развивается цирроз, а также рак печени.

Напомним, что 25 января в Украине обнаружили опасное печенье из Румынии, вызывающее онкологию. В составе продукта нашли недопустимо высокое содержание акриламида. Согласно нормам законодательства, продукт должен немедленно быть изъят из обращения.

4 января министр из Германии предложил правительству ФРГ отказаться от нанесения срока годности на многих продуктах питания, так как каждый месяц уничтожается рекордное количество продуктов.