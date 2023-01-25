В Украине обнаружили печенье из Румынии, вызывающее онкологию (фото)

В продукте обнаружили высокое содержание акриламида. Госпродпотребслужба обязала немедленно изъять партию печенья из торгового оборота.

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В Украине выявили партию печенья, изготовленного в Румынии, в составе которого было обнаружено недопустимо высокое содержание акриламида. Как сообщила 20 января пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы, операторов рынка обязали немедленно изъять партию продуктов из обращения.

Отмечается, что партию печенья изготовила румынская компания Ro Star SA. Продукция экспортировалась в Украину из Польши оптовиком VYV DISTRIBUTION Sp.z o.o., а получателем было ООО "ЛЬВОВИМПОРТ".

В связи с этим орган предупредил торговцев обязанности, предусмотренной частью 3 ст 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов". Согласно нормам закона, продукт должен немедленно изъят из обращения, после чего в течение двух дней компетентный орган должен быть уведомлен в письменной форме о выявленном несоответствии.

Украинский Telegram-канал "Реальний Львів" предупредил граждан о том, что печенье этого производителя может продаваться на территории Львовской области.

В свою очередь Главная санитарная инспекция Польши еще в декабре прошлого года сообщила, что в результате проверок, проведенных в рамках государственного контроля, в некоторых партиях румынского печенья, был обнаружен повышенный уровень акриламида.

"На основании оценки рисков Национального института общественного здравоохранения, Национального института гигиены сделан вывод о том, что потребление продукта, содержащего акриламид, на уровнях, определенных в исследованиях, может представлять угрозу для здоровья потребителей", — подчеркнули польские инспекторы.

Чем опасен акриламид

Химическое соединение акриламид (CH₂=CHCNH₂) образуется естественным путем при термической обработке в процессе приготовления некоторых продуктов питания, в том числе: картофель фри, крекеры, кофе, чипсы. В 2020 году американские специалисты выяснили, что пока нельзя с уверенностью сказать, представляет ли наличие акриламида в продуктах питания опасность для здоровья человека или нет. Однако все зависит от процента содержания химического вещества в продуктах — в больших дозах акриламид токсичен для организма человека и может привести к онкологическим заболеваниям.

Ценителям кофе следует учитывать тот факт, что акриламид в большом количестве содержится в их любимом напитке, а родителям стоит контролировать рацион своих детей, в особенности, если они любят сладкое печенье — именно в нем содержится высокий процент акриламида.

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