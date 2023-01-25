В Україні знайшли печиво з Румунії, яке викликає онкологію (фото)

У продукті виявили високий вміст акриламіду. Держпродспоживслужба зобов'язала негайно вилучити партію печива з торгового обігу.

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В Україні виявили партію печива, виготовленого в Румунії, у складі якого було виявлено неприпустимо високий вміст акриламіду. Як повідомила 20 січня пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби, операторів ринку зобов'язали негайно вилучити партію продуктів з обігу.

Зазначається, що партію печива виготовила румунська компанія Ro Star SA. Продукція експортувалася в Україну з Польщі оптовиком VYV DISTRIBUTION Sp.z oo, а отримувачем було ТОВ "ЛЬВІВІМПОРТ".

У зв'язку з цим орган попередив торговців обов'язком, передбаченим частиною 3 ст. 20 Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів". Відповідно до норм закону, продукт має негайно вилучити з обігу, після чого протягом двох днів компетентний орган повинен бути повідомлений у письмовій формі про виявлену невідповідність.

Український Telegram-канал "Реальний Львів" попередив громадян, що печиво цього виробника може продаватися на території Львівської області.

Зі свого боку, Головна санітарна інспекція Польщі ще в грудні минулого року повідомила, що внаслідок перевірок, проведених в межах державного контролю, в деяких партіях румунського печива, був виявлений підвищений рівень акриламіду.

"На підставі оцінки ризиків Національного інституту громадської охорони здоров'я, Національного інституту гігієни зроблено висновок про те, що споживання продукту, який містить акриламід, на рівнях, визначених у дослідженнях, може становити загрозу здоров'ю споживачів", — наголосили польські інспектори.

Чим небезпечний акриламід

Хімічна сполука акриламіду (CH₂=CHCNH₂) утворюється природним шляхом у процесі термічної обробки під час приготування деяких продуктів харчування, зокрема: картопля фрі, крекери, кава, чипси. У 2020 році американські фахівці з'ясували, що поки не можна з упевненістю сказати, чи є наявність акриламіду в продуктах харчування небезпекою для здоров'я людини чи ні. Проте все залежить від відсотка вмісту хімічної речовини у продуктах — у великих дозах акриламід токсичний для організму людини і може спричинити онкологічні захворювання.

Поціновувачам кави варто враховувати той факт, що акриламід у великій кількості міститься в їхньому улюбленому напої, а батькам варто контролювати раціон своїх дітей, особливо якщо вони люблять солодке печиво — саме в ньому міститься високий відсоток акриламіду.

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Нагадаємо, німецький міністр сільського господарства Баден-Вюртемберг Петер Хаук 4 січня запропонував уряду Німеччини відмовитися від нанесення терміну придатності на багатьох продуктах харчування, оскільки щороку в країні в контейнерах для відходів фіксуються тонни продуктів, придатних для споживання.

Журналісти видання ZME SCIENCE повідомили, що кілька компаній-виробників продуктів харчування розглядають можливість виробництва молочного морозива без використання натурального молока. Такі компанії вважають, що вирощене лабораторним шляхом молоко стане в пригоді тим, хто має алергію на лактозу.