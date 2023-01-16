У 2022 році українці зіткнулися з різким підвищенням вартості життя. Але другий воєнний рік не обіцяє помітного полегшення. Фокус з'ясував, яка інфляція очікується у 2023 році та що відбувається з цінами на продукти в Україні.

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Одним із наслідків війни в Україні стало стрімке зростання цін на товари та послуги. Проте підсумки року дещо здивували — за попередніми оцінками, інфляція у 2022 році мала бути вищою. Зокрема, у жовтневому інфляційному звіті НБУ інфляція у 2022 році очікувалася на рівні 30%. Аналогічним було й бачення МВФ. Інвесткомпанія Concorde Capital прогнозувала 28%.

Але, згідно з даними Держстату, показник інфляції за 12 місяців 2022 року становив 26,6%. Тобто, інфляція несподівано виявилася менш вираженою, ніж можна було очікувати в умовах складного воєнного 2022 року.

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Вгору чи вниз. Що розкручувало та сповільнювало інфляцію наприкінці 2022 року

Те, що річний показник інфляції у 2022 році виявився нижчим за очікуваний, пов'язане з уповільненням інфляції в листопаді та грудні 2022 року, коли динаміка за місяць порівняно з показниками попередніх місяців склала по 0,7%. Для порівняння: у жовтні 2022 року порівняно з вереснем 2022-го інфляція досягла 2,5%. За словами Марії Репко, заступниці директора ЦЕС, уповільненню інфляції сприяли такі головні фактори:

фіксація обмінного курсу;

заморожування тарифів на житлово-комунальні послуги;

падіння споживчого попиту.

"У листопаді-грудні інфляцію стримувало збільшення пропозиції товарів, деокупація Херсонщини, розпродаж продуктів, які не мають тривалого терміну придатності, та слабший споживчий попит. До того ж, інфляція сповільнилася за рахунок зміцнення готівкового курсу гривні та стабілізації інфляційних очікувань", — деталізує Марія Репко.

Уточнимо, готівковий долар в обмінних пунктах українських банків у січні 2023 року коштує 40,2-40,65 UAH/USD (купівля/продаж), а ціни чорного ринку відрізняються не суттєво. Однак ще у вересні 2022 року курс долара на чорному ринку сягав 42,5-43,2 UAH/USD (купівля/продаж). Тобто, готівковий валютний ринок ближче до зими заспокоївся.

"Передусім, уряду вдалося зберегти ціни на електроенергію і газ для населення на попередніх рівнях, і це стало основним фактором, який вплинув на пом'якшення темпів інфляції у минулому році", — продовжує Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

Експерт додає, що якби ціни на електроенергію для населення були б близькими до ринкових, тоді фактичний показник інфляції за 2022 рік був би на рівні 50%.

Наразі ринкову вартість електроенергії оплачують підприємці, і для більшості з них узимку 2022-2023 електрика коштує 5-6 грн за кВт∙год. Генераторна електроенергія коштує в рази більше — понад 20 грн за кВт∙год. І ці витрати бізнес закладає у вартість товарів і послуг. Тим часом населення за умов споживання до 250 кВт·год платить за електроенергію 1,44 грн за кВт·год, а в разі перевищення цього обсягу — 1,68 грн за кВт·год.

Зі свого боку Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital, називає такі фактори, що сприяють уповільненню інфляції наприкінці 2022 року:

відносно тривала курсова стабільність;

зменшення глобальних сировинних цін, що сповільнило ріст цін на пальне;

зміни у структурі споживання через перебої з електрикою.

Щодо впливу останнього фактора Паращій уточнює, що масові відключення електроенергії призвели до деяких цінових дисбалансів — з одного боку, сталося зменшення попиту й уповільнення росту цін на продукти, що швидко псуються, побутову техніку та певні види послуг, а з іншого — виник ажіотажний попит на різні павербанки й інші електроприлади, ймовірно, які мають малу вагу в індексі інфляції. Тобто, стрибок цін на генератори й інші енерготовари, що спостерігався восени, офіційний показник інфляції, мабуть, не враховує.

Крім того, Дмитро Чурін нагадує, що в країні поки що залишається штучне адміністративне стримування девальвації гривні за рахунок інтервенцій Нацбанку. Уточнимо, з початку російського повномасштабного вторгнення Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні, до якого прив'язані міжбанківський і безготівковий курси. На початку 2023 року цей показник складає 36,57 UAH/USD. На такому рівні регулятор зафіксував його з 21 липня 2022 року. Чурін не заперечує, що якщо Нацбанк наважиться перейти на вільне курсоутворення, можливе помітне коливання споживчих цін у бік росту.

[ + – ] НБУ сприяє стримуванню інфляції за рахунок фіксації курсу валют і високої облікової ставки Фото: bank.gov.ua

Тим часом на роздрібному ринку палива діють ринкові ціни. Владі довелося відмовитися від їх регулювання у травні 2022 року задля подолання гострого дефіциту на ринку палива. Відповідно, за підсумками року Держстат зафіксував зростання вартості палива на 69,4%. Тобто, ціни на АЗС стали одним із головних драйверів розкручування інфляції у 2022 році.

Крім того, показник інфляції помітно обганяють темпи зростання ціни на продукти. Продукти, за даними Держстату, подорожчали за минулий рік на 34,4%. Найбільше зросли в ціні такі продукти харчування:

яйця курячі — +76%;

фрукти — +73,8%;

овочі — +51,8%;

риба — +45,8%;

цукор — +31,0%.

У грудні деякі продукти продовжили дорожчати, але є і ті, які порадували стабілізацією та зниженням цін. Як повідомляють у Держстаті, в останній місяць року на 2,5–0,9% подорожчали масло, молоко та молокопродукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з неї. Водночас на 2,7-0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинину та рис.

Зокрема, курячі яйця, які стали яскравим символом цінового ралі 2022 року, у грудні подешевшали на 2,3%. Тобто, перелом тренду, який експерти прогнозували на січень-лютий, стався навіть раніше.

[ + – ] У грудні в Україні подешевшали на 2,3% курячі яйця — лідер у гонці подорожчання осені 2022 року Фото: Наталія Богута

Інфляція причаїлася. Чому зі зростанням цін рано прощатися

Незважаючи на обнадійливі цифри останніх місяців 2022 року, про приборкання інфляції в Україні говорити поки що зарано. Адже, за словами Дмитра Чуріна, одним із суттєвих чинників, що вплинули на уповільнення інфляції наприкінці 2022 року, було загальне зменшення споживчого попиту на тлі економічних проблем, викликаних обстрілами енергетичної інфраструктури України з боку держави-агресора.

[ + – ] Оптимістичний сценарій передбачає, що інфляція в Україні у 2023 році становитиме приблизно 20% Фото: Фокус

"Поки що досить важко розраховувати на стабілізацію макроекономічних показників, враховуючи інфляцію. На цей рік воєнні ризики залишаються дуже високими, що негативно впливає на економічну активність у країні, — продовжує Дмитро Чурін. Відповідно, за прогнозами співрозмовника Фокусу, досить оптимістичний сценарій передбачає, що інфляція в Україні у 2023 році становитиме приблизно 20%. Співрозмовник Фокусу прогнозує, що в 2023 році більш високими темпами порівняно з іншими групами товарів зростатимуть ціни на м'ясо та фрукти.

[ + – ] У 2022 році фрукти подорожчали на 73,8%. Але це ще не межа — у 2023 році їх подорожчання може продовжитися Фото: Pexels

"Поки про якісь стійкі тренди говорити рано, — продовжує Олександр Паращій. — Однак, якщо не буде курсових шоків, перегляду зафіксованих регульованих цін або якихось структурних змін у споживанні, річна інфляція у 2023 році продовжить з певними перервами помітно знижуватися" .

В інвестиційній групі ICU також вважають, що слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем у 2023 році призведе до послаблення інфляційного тиску. Крім того, прогноз ICU щодо уповільнення інфляції підкріплюється двома новими аргументами:

ймовірно, НБУ не поспішатиме послаблювати курс гривні настільки, як ми очікували раніше, і до кінця 2023 року офіційний курс долара зросте приблизно до 40 UAH/USD (раніше прогнозували 45 UAH/USD) ;

; через скорочення реальних доходів домогосподарств уряд, ймовірно, не підвищуватиме тарифи на комунальні послуги або погодиться лише на символічне підвищення у наступному році (у 2024-му).

"Тому ми прогнозуємо зниження інфляції до 24% наприкінці 2023 року. Але з урахуванням хорошої дезінфляційної динаміки останніх місяців зараз ймовірність позитивних сюрпризів досить висока. За сприятливих обставин інфляція може виявитися навіть меншою за 20%", — зазначає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Для громадян висока інфляція зазвичай менш помітна, коли її рівень компенсується зростанням зарплат. У 2022 році доходи українців у кращому разі не змінилися, а в багатьох помітно зменшилися, що з поправкою на інфляцію означає суттєве падіння рівня життя. Щоб відіграти втрати, зарплати до кінця 2023 року мають зрости орієнтовно на 50%.

Проте, як свідчить опитування, проведене кадровим порталом Work.ua, більшість роботодавців у 2023 році планують підвищувати зарплати в діапазоні від 8% до 30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за фахівців. На жаль, зараз про відновлення рівня платоспроможності зарплат до довоєнного рівня не йдеться.