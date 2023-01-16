В 2022 году украинцы столкнулись с резким повышением стоимости жизни. Но второй военный год не обещает заметного облегчения. Фокус выяснил, какая инфляция ожидается в 2023 году и что происходит с ценами на продукты в Украине.

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Одним из последствий войны в Украине стал стремительный рост цен на товары и услуги. Однако итоги года несколько удивили — по предварительным оценкам, инфляция в 2022 году должна была быть выше. В частности, в октябрьском инфляционном отчете НБУ инфляция в 2022 году ожидалась на уровне 30%. Аналогичным было и видение МВФ. Инвесткомпания Concorde Capital прогнозировала 28%.

Но, согласно данным Госстата, показатель инфляции за 12 месяцев 2022 года составил 26,6%. То есть, инфляция неожиданно оказалась менее выраженной, чем можно было ожидать в условиях сложного военного 2022 года.

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То, что годовой показатель инфляции в 2022 году оказался ниже ожидаемого, связано с замедлением инфляции в ноябре и декабре 2022 года, когда динамика за месяц по сравнению с показателями предыдущих месяцев составила по 0,7%. Для сравнения: в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022-го инфляция достигла 2,5%.По словам Марии Репко, заместителя директора ЦЭС, замедлению инфляции способствовали следующие главные факторы:

фиксация обменного курса,

замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги,

падение потребительского спроса.

"В ноябре-декабре инфляцию сдерживало увеличение предложения товаров, деоккупация Херсонщины, распродажа продуктов, не имеющих длительного срока годности, и более слабый потребительский спрос. К тому же, инфляция замедлилась за счет укрепления наличного курса гривны и стабилизации инфляционных ожиданий", — детализирует Мария Репко.

Уточним, наличный доллар в обменных пунктах украинских банков в январе 2023 года стоит 40,2-40,65 UAH/USD (покупка/продажа), а цены черного рынка отличаются не существенно. Однако еще в сентябре 2022 года курс доллара на черном рынке достигал 42,5-43,2 UAH/USD (покупка/продажа). То есть, наличный валютный рынок ближе к зиме успокоился.

"Прежде всего, правительству удалось сохранить цены на электроэнергию и газ для населения на предыдущих уровнях, и это стало основным фактором, который повлиял на смягчение темпов инфляции в прошлом году", — продолжает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Эксперт добавляет, что если бы цены на электроэнергию для населения были бы близки к рыночным, тогда фактический показатель инфляции за 2022 год был бы на уровне 50%.

Сейчас рыночную стоимость электроэнергии оплачивают предприниматели, и для большинства из них зимой 2022-2023 электричество обходится в 5-6 грн за кВт∙ч. Генераторная электроэнергия стоит в разы больше – более 20 грн за кВт∙ч. И эти расходы бизнес закладывает в стоимость товаров и услуг. Тем временем, население при потреблении до 250 кВт·ч платит за электроэнергию 1,44 грн за кВт·ч, а при превышении этого объема – 1,68 грн за кВт·ч.

В свою очередь, Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, называет следующие факторы, способствующие замедлению инфляции в конце 2022 года:

относительно продолжительная курсовая стабильность

уменьшение глобальных сырьевых цен, которое замедлило рост цен на топливо

изменения в структуре потребления из-за перебоев с электричеством

Относительно влияния последнего фактора Паращий уточняет, что массовые отключения электроэнергии привели к некоторым ценовым дисбалансам — с одной стороны, произошло уменьшение спроса и замедление роста цен на скоропортящиеся продукты, бытовую технику и определенные виды услуг, а с другой — возник ажиотажный спрос на различные пауэрбанки и другие электроприборы, вероятно, имеющие малый вес в индексе инфляции. То есть, скачок цен на генераторы и другие энерготовары, наблюдавшийся осенью, официальный показатель инфляции, по-видимому, не учитывает.

Кроме того, Дмитрий Чурин напоминает, что в стране пока остается искусственное административное сдерживание девальвации гривны за счет интервенций Нацбанка. Уточним, с начала российского полномасштабного вторжения Нацбанк зафиксировал официальный курс гривны, к которому привязаны межбанковский и безналичный курсы. В начале 2023 года этот показатель составляет 36,57 UAH/USD. На таком уровне регулятор зафиксировал его с 21 июля 2022 года. Чурин не исключает, что если Нацбанк решится перейти на свободное курсообразование, возможно заметное колебание потребительских цен в сторону роста.

[ + – ] НБУ способствует сдерживанию инфляции за счет фиксации курса валют и высокой учетной ставки Фото: bank.gov.ua

Между тем, на розничном рынке топлива действуют рыночные цены. Властям пришлось отказаться от их регулирования в мае 2022 ради преодоления острого дефицита на рынки топлива. Соответственно, по итогам года Госстат зафиксировал рост стоимости топлива на 69,4%. То есть, цены на АЗС стали одним из главных драйверов раскрутки инфляции в 2022 году.

Кроме того, показатель инфляции заметно обгоняют темпы роста цен на продукты. Продукты, согласно данным Госстата, подорожали за прошедший год на 34,4%. Больше всего выросли в цене следующие продукты питания:

яйца куриные – +76%

фрукты – +73,8%

овощи – +51,8%

рыба – +45,8%

сахар – +31,0%

В декабре некоторые продукты продолжили дорожать, но есть и те, которые порадовали стабилизацией и снижением цен. Как сообщают в Госстате, в последний месяц года на 2,5–0,9% подорожали масло, молоко и молокопродукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из нее. При этом, на 2,7-0,1% снизились цены на продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинину и рис.

В частности, куриные яйца, которые стали красноречивым символом ценового ралли 2022 года, в декабре подешевели на 2,3%. То есть, перелом тренда, который эксперты прогнозировали на январь-февраль, произошел даже раньше.

[ + – ] В декабре в Украине подешевели на 2,3% куриные яйца - лидер в гонке подорожания осени 2022 года Фото: Наталия Богута

Инфляция притаилась. Почему с ростом цен рано прощаться

Несмотря на обнадеживающие цифры последних месяцев 2022 года, об укрощении инфляции в Украине говорить пока рано. Ведь, по словам Дмитрия Чурина, одним из существенных факторов, повлиявших на замедление инфляции в конце 2022 года было общее уменьшение потребительского спроса на фоне экономических проблем, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры Украины со стороны государства-агрессора.

[ + – ] Оптимистический сценарий предполагает, что инфляция в Украине в 2023 году составит около 20% Фото: Фокус

"Пока довольно тяжело рассчитывать на стабилизацию макроэкономических показателей, включая инфляцию. На этот год военные риски остаются очень высокими, что негативно влияет на экономическую активность в стране, — продолжает Дмитрий Чурин. Соответственно, по прогнозам собеседника Фокуса, довольно оптимистический сценарий предполагает, что инфляция в Украине в 2023 году составит около 20%. Собеседник Фокуса прогнозирует, что в 2023 году более высокими темпами по сравнению с другими группами товаров будут расти цены на мясо и фрукты.

[ + – ] В 2022 году фрукты подорожали на 73,8%. Но, это еще не предел - в 2023 году их подорожание может продолжиться Фото: Pexels

"Пока о каких-то устойчивых трендах говорить рано, — продолжает Александр Паращий. — Однако, если не будет курсовых шоков, пересмотра зафиксированных регулируемых цен или каких-либо структурных изменений в потреблении, годовая инфляция в 2023 году продолжит с определенными перерывами заметно снижаться".

В инвестиционной группе ICU также считают, что слабый внутренний спрос в сочетании с постепенным решением логистических проблем в 2023 году приведет к ослаблению инфляционного давления. Кроме того, прогноз ICU относительно замедления инфляции подкрепляется двумя новыми аргументами:

вероятно, НБУ не будет спешить ослаблять курс гривны настолько, как мы ожидали ранее, и к концу 2023 года официальный курс доллара вырастет примерно до 40 UAH/USD (ранее прогнозировали 45 UAH/USD) ;

; из-за сокращения реальных доходов домохозяйств правительство, вероятно, не будет повышать тарифы на коммунальные услуги или согласится лишь на символическое повышение в следующем году (в 2024-ом)

"Поэтому мы прогнозируем снижение инфляции до 24% в конце 2023 года. Но с учетом хорошей дезинфляционной динамики последних месяцев сейчас вероятность положительных сюрпризов достаточно высока. При благоприятных обстоятельствах инфляция может оказаться даже менее 20%", — отмечает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Для граждан высокая инфляция обычно менее заметна, когда ее уровень компенсируется ростом зарплат. В 2022 году доходы украинцев, в лучшем случае, не изменились, а у многих заметно уменьшились, что с поправкой на инфляцию означает существенное падение уровня жизни. Чтобы отыграть потери, зарплаты к концу 2023 года должны вырасти ориентировочно на 50%.

Однако, как свидетельствует опрос, проведенный кадровым порталом Work.ua большинство работодателей в 2023 году планируют повышать зарплаты в диапазоне от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов. Увы, сейчас о восстановлении уровня платежеспособности зарплат к довоенному уровню речь не идет.