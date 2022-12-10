Для свідомих споживачів: харчова компанія створила морозиво на "безкоров'ячому" молоці

М’ясо, вирощене в лабораторії, привертає велику увагу, і неважко зрозуміти чому — створення етичної та екологічно чистішої версії м’яса привабливе. Але річ не тільки в м’ясі: незабаром можуть переосмислити весь асортимент продуктів тваринного походження.

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Кілька компаній розробили власний тип без коров'ячого молока, але ці продукти ще не вийшли на ринок. Але все може змінитися, оскільки зараз харчові гіганти також виходять на сцену, повідомляють ZME SCIENCE.

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Повідомляється, що Unilever, одна з найбільших харчових компаній у світі, розглядає можливість виробництва молочного морозива без використання молока корів. Його використають для морозива Ben & Jerry, одного з брендів компанії.

На нещодавній пресконференції Енді Штело, керівник відділу досліджень і розробок морозива Unilever, сказав журналістам, що компанія працює з кількома стартапами над такими продуктами, і сам Штело минулого тижня спробував кілька прототипів.

Подібно до м’яса, вирощеного в лабораторії, цей продукт приваблює свідоміших споживачів. Оскільки ці продукти насправді міститимуть молочні продукти, їх не називатимуть безмолочними, але їх не супроводжуватимуть пов’язані проблеми жорстокого поводження з тваринами — зокрема, молочні корови неодноразово запліднюються шляхом штучного запліднення, і телят від них відбирають дуже швидко.

Крім того, вирощені в лабораторії молочні продукти мають ще одну перевагу над вирощеним у лабораторії м’ясом: у багатьох людей є непереносимість або алергія на лактозу, і вирощене молоко можна змінити, щоб уникнути цієї алергії.

Так, хоча продукти все ще міститимуть молочні продукти, вони стануть доступними для більшої частини населення, яка або не може споживати звичайні молочні продукти, або не хоче цього з етичних міркувань.

Perfect Day, компанія, яка працює в цій галузі, зазначає, що молоко без тваринного походження також є набагато екологічнішим "порівняно з сироватковими білками", які містяться в традиційному молоці.

Потенціал молочних продуктів нетваринного походження виходить за межі просто морозива. Протягом майже стільки часу, скільки існує людська цивілізація, ми вживали молоко та молочні продукти. Це не лише йогурт, сир чи інші продукти — молочні продукти з’являються в усьому, від соусів до картопляного пюре та навіть хот-догів. Насправді багато оброблених харчових продуктів містять певну форму молочних продуктів.

Раніше Фокус публікував рецепт мигдального молока для тих, хто не переносить лактозу. Рецепт неймовірно простий і не забирає багато часу.

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