Рецепт мигдального молока. Для веганів і тих, хто не переносить лактозу

Мигдальне молоко — відмінний замінник коров'ячого молока.

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Мигдальним молоком замінюють коров'яче молоко та вершки. Його додають у коктейлі, каву, чай і смузі. Мигдальним молоком заливають сухі сніданки і його дуже вибирають ті, в кого непереносимість лактози.

А ще це дуже смачно. До того ж мигдальне молоко рекомендують тим, хто хоче схуднути. Адже для нього характерна низька калорійність, а також необхідна кількість жирів, вуглеводів і білка, порівнянна з коров'ячим молоком.

Цікаво, але мигдальне молоко — це зовсім не сучасний винахід. Його здавна готували в Італії, вживали в піст, а також виготовляли з нього освіжаючий напій оршад, змішуючи його з рожевою або помаранчевою водою.

Звичайно, мигдальне молоко можна купити, а можна приготувати вдома. Це зовсім не складно і знадобляться лише два інгредієнти.

Мигдальне молоко

Інгредієнти:

несмажений мигдаль — 100 г;

вода — 1 літр;

цукор, якщо ви задумаєте робити марципан.

Для початку потрібно замочити у воді необсмажений мигдаль на ніч. Якщо ви хочете впоратися якнайшвидше — то можете залити горіхи окропом мінімум на 15 хвилин. Але перший варіант — кращий. Потім знімаємо з мигдалю шкірку і кладемо в блендер. Додаємо чисту негазовану воду та перемелюємо спочатку на малій швидкості, а потім на великій. Отриману суміш проціджуємо через дуже дрібне сито і віджимаємо мигдальну макуху.

Мигдальне молоко готове. А з отриманої макухи можна зробити марципан. Висушіть його, перемішайте з цукром і поставте під гніт.