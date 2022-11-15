Рецепт миндального молока. Для веганов и тех, кто не переносит лактозу

Миндальное молоко – отличный заменитель коровьего молока.

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Миндальным молоком заменяют коровье молоко и сливки. Его добавляют в коктейли, кофе, чай и смузи. Миндальным молоком заливают сухие завтраки и его очень выбирают те, у кого непереносимость лактозы.

А еще это очень вкусно. К тому же миндальное молоко рекомендуют тем, кто хочет похудеть. Ведь для него характерны низкая калорийность, а также необходимое количество жиров, углеводов и белка, сравнимое с коровьим молоком.

Интересно, но миндальное молоко — это вовсе не современное изобретение. Его издавна готовили в Италии, употребляли в пост, а также изготавливали из него освежающий напиток оршад, смешивая его с розовой, или померанцевой водой.

Конечно, миндальное молоко можно купить, а можно приготовить дома. Это совсем не сложно и потребуются всего два ингредиента.

Миндальное молоко

Ингредиенты:

Необжаренный миндаль – 100 гр.;

Вода – 1 литр;

Сахар, если вы задумаете делать марципан.

Для начала нужно замочить в воде необжаренный миндаль на ночь. Если вы хотите справится поскорей – то можете залить орехи кипятком минимум на 15 минут. Но первый вариант – лучше. Потом снимаем с миндаля кожицу и кладем его в блендер. Добавляем чистую негазированную воду и перемалываем сначала на малой скорости, а потом на большой. Полученную смесь процеживаем через очень мелкое сито и отжимаем миндальный жмых.

Миндальное молоко готово. А из полученного жмыха можно сделать марципан. Высушите его, перемешайте с сахаром и поставьте под гнет.