Для сознательных потребителей: пищевая компания создала мороженое на "безкоровьем" молоке

Мясо, выращенное в лаборатории, привлекает большое внимание, и нетрудно понять почему — создание нравственной и экологически чистой версии мяса привлекательно. Но дело не только в мясе: скоро могут переосмыслить весь ассортимент продуктов животного происхождения.

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Несколько компаний разработали свой тип без коровьего молока, но эти продукты еще не вышли на рынок. Но все может измениться, поскольку сейчас пищевые гиганты тоже выходят на сцену, сообщают ZME SCIENCE.

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Сообщается, что Unilever, одна из самых крупных пищевых компаний в мире, рассматривает возможность производства молочного мороженого без использования молока коров. Его используют для мороженого Ben&Jerry, одного из брендов компании.

На недавней пресс-конференции Энди Штело, руководитель отдела исследований и разработок мороженого Unilever, сказал журналистам, что компания работает с несколькими стартапами над такими продуктами, и сам Штело на прошлой неделе попробовал несколько прототипов.

Подобно мясу, выращенному в лаборатории, этот продукт привлекает более сознательных потребителей. Поскольку эти продукты действительно содержат молочные продукты, их не будут называть безмолочными, но их не будут сопровождать связанные проблемы жестокого обращения с животными — в частности, молочные коровы неоднократно оплодотворяются путем искусственного оплодотворения, и телят от них отбирают очень быстро.

Кроме того, выращенные в лаборатории молочные продукты имеют еще одно преимущество над выращенным в лаборатории мясом: у многих людей есть непереносимость или аллергия на лактозу, и выращенное молоко можно изменить во избежание этой аллергии.

Да, хотя продукты все еще будут содержать молочные продукты, они станут доступны для большей части населения, которая либо не может потреблять обычные молочные продукты, либо не хочет этого по этическим соображениям.

Perfect Day, компания, работающая в этой области, отмечает, что молоко без животного происхождения также гораздо экологичнее "по сравнению с сывороточными белками", которые содержатся в традиционном молоке.

Потенциал молочных продуктов неживотного происхождения выходит за пределы просто мороженого. Почти столько времени, сколько существует человеческая цивилизация, мы употребляли молоко и молочные продукты. Это не только йогурт, сыр или другие продукты – молочные продукты появляются во всем, от соусов до картофельного пюре и даже хот-догов. На самом деле многие обработанные пищевые продукты содержат определенную форму молочных продуктов.

Ранее Фокус публиковал рецепт миндального молока для тех, кто не переносит лактозу. Рецепт невероятно прост и не занимает много времени.

Также мы рассказывали, можно ли кошкам давать молоко.